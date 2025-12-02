Інтерфакс-Україна
Події
11:50 02.12.2025

Рубіо у розмові з німецьким колегою підтвердив мету США якомога швидше припинити війну та досягти міцного миру в Україні

1 хв читати
Рубіо у розмові з німецьким колегою підтвердив мету США якомога швидше припинити війну та досягти міцного миру в Україні
Фото: https://www.axios.com

Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем, вони обговорили зусилля щодо досягнення миру в Україні.

Як повідомив перший заступник речника Держдепу США Томмі Піготт, Рубіо та Вадефул "обговорили поточні зусилля, спрямовані на сприяння припиненню війни в Україні".

"Державний секретар підтвердив, що метою Сполучених Штатів є якомога швидше припинити конфлікт та досягти міцного миру", - йдеться у повідомленні на сайті Дерджепу.

Теги: #україна #мир #рубіо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:44 01.12.2025
Україна та Нідерланди будуть спільно виробляти дрони в обох країнах

Україна та Нідерланди будуть спільно виробляти дрони в обох країнах

11:47 01.12.2025
Нідерланди виділять EUR250 млн на підсилення ППО України – міністр оборони

Нідерланди виділять EUR250 млн на підсилення ППО України – міністр оборони

18:43 30.11.2025
Зеленський заявив, що Україна перебуває в повній координації з Єврокомісією, анонсував розмову з генсеком НАТО

Зеленський заявив, що Україна перебуває в повній координації з Єврокомісією, анонсував розмову з генсеком НАТО

17:51 30.11.2025
Рубіо на початку переговорів: Україна буде "суверенною, незалежною і процвітаючою"

Рубіо на початку переговорів: Україна буде "суверенною, незалежною і процвітаючою"

10:29 30.11.2025
Україна й Норвегія уклали угоду про спільне виробництво безпілотників

Україна й Норвегія уклали угоду про спільне виробництво безпілотників

06:16 30.11.2025
Відмова Путіна від відновлення імперії зробить мир досяжним - Барро

Відмова Путіна від відновлення імперії зробить мир досяжним - Барро

00:17 29.11.2025
Рубіо може пропустити зустріч глав МЗС НАТО в Брюсселі на тлі напруженої ситуації довкола плану Трампа щодо України

Рубіо може пропустити зустріч глав МЗС НАТО в Брюсселі на тлі напруженої ситуації довкола плану Трампа щодо України

14:45 28.11.2025
Мінветеранів пропонує Канаді стати співзасновником і першим донором Фонду підтримки ветеранів

Мінветеранів пропонує Канаді стати співзасновником і першим донором Фонду підтримки ветеранів

11:53 28.11.2025
Україна та Латвія домовилися про поглиблення співпраці у сфері ШІ та цифрової інтеграції

Україна та Латвія домовилися про поглиблення співпраці у сфері ШІ та цифрової інтеграції

12:39 27.11.2025
Команди України та Філіппін опрацюють усі питання щодо співпраці - Зеленський

Команди України та Філіппін опрацюють усі питання щодо співпраці - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив делегації продовжити максимально конструктивну роботу з Трампом і європейськими партнерами

У Покровську ворог, скориставшись туманом, спробував встановити свій прапор в одному з районів, ЗСУ ведуть зачистку - Генштаб

Затримано колишнього т.в.о. першого віцепрезидента ДП "НАЕК "Енергоатом"

ППО за ніч збила 39 з 62 ворожих БпЛА, є влучання на восьми локаціях

Армія РФ з початку року втратила 32 дивізії особового складу

ОСТАННЄ

НАБУ та САП завершили слідство у справі про легалізацію нардепом понад 9 млн грн

У Києві відсвяткували 82-гу річницю незалежності Лівану

"Євросолідарність" продовжила блокування трибуни Ради. У засіданні оголошена перерва

Російські спецслужби поширюють фейк про нібито плани Франції залучити ПВК до "прямої участі" у війні проти РФ – ЦПД

Зеленський доручив делегації продовжити максимально конструктивну роботу з Трампом і європейськими партнерами

Ворог окупував Козацьке на Донеччині, просунувся у Покровську та Мирнограді - DeepState

Мінкультури запускає Реєстр заявок та отримувачів держпідтримки у сфері культури

Понад 670 тис. музейних та бібліотечних предметів евакуйовано з прифронтових регіонів з 2022р. - Мінкультури

В Україні в наступні дві доби очікуються невеликі дощі, на заході без опадів

У Покровську ворог, скориставшись туманом, спробував встановити свій прапор в одному з районів, ЗСУ ведуть зачистку - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА