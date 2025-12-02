Рубіо у розмові з німецьким колегою підтвердив мету США якомога швидше припинити війну та досягти міцного миру в Україні

Фото: https://www.axios.com

Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем, вони обговорили зусилля щодо досягнення миру в Україні.

Як повідомив перший заступник речника Держдепу США Томмі Піготт, Рубіо та Вадефул "обговорили поточні зусилля, спрямовані на сприяння припиненню війни в Україні".

"Державний секретар підтвердив, що метою Сполучених Штатів є якомога швидше припинити конфлікт та досягти міцного миру", - йдеться у повідомленні на сайті Дерджепу.