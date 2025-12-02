11:50 02.12.2025
Рубіо у розмові з німецьким колегою підтвердив мету США якомога швидше припинити війну та досягти міцного миру в Україні
Фото: https://www.axios.com
Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем, вони обговорили зусилля щодо досягнення миру в Україні.
Як повідомив перший заступник речника Держдепу США Томмі Піготт, Рубіо та Вадефул "обговорили поточні зусилля, спрямовані на сприяння припиненню війни в Україні".
"Державний секретар підтвердив, що метою Сполучених Штатів є якомога швидше припинити конфлікт та досягти міцного миру", - йдеться у повідомленні на сайті Дерджепу.