12:35 11.12.2025

В Росії сталася пожежа на Дорогобужській ТЕЦ – Коваленко

В Росії сталася пожежа на Дорогобужській ТЕЦ – Коваленко
В Росії вночі в четвер, 11 грудня, сталася пожежа на Дорогобужській ТЕЦ, яка підтримує роботу критично важливого для оборонної промисловості рф хімічного виробництва, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

"Хімічний комбінат "Дорогобуж" виробляє аміак, нітрати, азотні добрива - це базові компоненти для виробництва вибухових речовин, зокрема: аміачної селітри (основа промислових вибухівок), нітратних сумішей для військових потреб. Без енергопостачання ТЕЦ їхній випуск зупиняється", - написав Коваленко в телеграм-каналі.

Він додав, що ТЕЦ також забезпечує стабільне енергопостачання оборонних підприємств Смоленської області.

У регіоні розташовані виробництва, що працюють на російський ВПК: приладобудування, металургійні вузли, ремонтна база. ТЕЦ частково підтримує енергетику цієї промзони.

