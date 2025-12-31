Інтерфакс-Україна
13:57 31.12.2025

Хорватія передасть 15 млн євро до PURL

Уряд Хорватії схвалив внесок у розмірі 15 млн євро до PURL, повідомило Міністерство закордонних справ країни.

"Уряд Хорватії схвалив внесок у розмірі 15 мільйонів євро до Пріоритетного списку потреб України (PURL), підтверджуючи свою тверду і незмінну підтримку України", - йдеться у повідомленні МЗС Хорватії у соціальній мережі Х у середу.

Раніше у цей день, президент України Володимир Зеленський повідомив, що сума внесків у PURL в 2025 році становила $4,3 млрд, з них за грудень - майже $1,5 млрд. Він також подякував Румунії та Хорватії за приєднання до програми та оголошення перших внесків у PURL.

