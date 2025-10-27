Україна незабаром очікує на 14-й пакет допомоги від Хорватії та 15-й до кінця цього року - Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся в Києві з віцепрем'єр-міністром — міністром оборони Хорватії Іваном Анушичем, якому подякував за надані 13 пакетів військової допомоги на суму понад €200 млн.

"Незабаром очікуємо на 14-й пакет допомоги та 15-й до кінця цього року", - написав Шмигаль у соцмережі Х.

Також під час зустрічі міністри проговорили спільну участь в механізмі SAFE та можливість долучення Хорватії до ініціативи PURL.

"Вдячні за розгляд цього питання", - додав Шмигаль.

Окремо він відзначив роль Хорватії у роботі Коаліції з розмінування.

"Досвід дружньої до нас країни важливий в очищенні нашої землі. Хорватська компанія DOK-ING вже передала 69 машин для розмінування та розпочала виробництво запчастин в Україні", - заявив міністр.

Також сторони обговорили потенціал для участі в ініціативі спільного виробництва FPV-дронів. За словами Шмигаля, є інтерес Хорватії до цієї можливості.

"Дякую пану Івану Анушичу за рішучу позицію в підтримці України та всьому хорватському народові. Відчуваємо дружню підтримку на всіх рівнях. Разом захистимо Європу", - наголосив міністр оборони.

Як повідомлялося, віцепрем'єрміністр і міністр оборони Хорватії Іван Анушич прибув 26 жовтня з дводенним офіційним візитом до України, де в понеділок, 27 жовтня, в Києві зустрівся з міністром оборони України Денисом Шмигалем.