Інтерфакс-Україна
Події
18:12 27.10.2025

Україна незабаром очікує на 14-й пакет допомоги від Хорватії та 15-й до кінця цього року - Шмигаль

1 хв читати
Україна незабаром очікує на 14-й пакет допомоги від Хорватії та 15-й до кінця цього року - Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся в Києві з віцепрем'єр-міністром — міністром оборони Хорватії Іваном Анушичем, якому подякував за надані 13 пакетів військової допомоги на суму понад €200 млн.

"Незабаром очікуємо на 14-й пакет допомоги та 15-й до кінця цього року", - написав Шмигаль у соцмережі Х.

Також під час зустрічі міністри проговорили спільну участь в механізмі SAFE та можливість долучення Хорватії до ініціативи PURL.

"Вдячні за розгляд цього питання", - додав Шмигаль.

Окремо він відзначив роль Хорватії у роботі Коаліції з розмінування.

"Досвід дружньої до нас країни важливий в очищенні нашої землі. Хорватська компанія DOK-ING вже передала 69 машин для розмінування та розпочала виробництво запчастин в Україні", - заявив міністр.

Також сторони обговорили потенціал для участі в ініціативі спільного виробництва FPV-дронів. За словами Шмигаля, є інтерес Хорватії до цієї можливості.

"Дякую пану Івану Анушичу за рішучу позицію в підтримці України та всьому хорватському народові. Відчуваємо дружню підтримку на всіх рівнях. Разом захистимо Європу", - наголосив міністр оборони.

Як повідомлялося, віцепрем'єрміністр і міністр оборони Хорватії Іван Анушич прибув 26 жовтня з дводенним офіційним візитом до України, де в понеділок, 27 жовтня, в Києві зустрівся з міністром оборони України Денисом Шмигалем.

Теги: #допомога_україні #хорватія #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:01 27.10.2025
Міністри оборони України та Хорватії домовилися про створення спільних ланцюгів виробництва та кооперацію оборонних галузей

Міністри оборони України та Хорватії домовилися про створення спільних ланцюгів виробництва та кооперацію оборонних галузей

16:15 25.10.2025
Міністр економіки Німеччини запевнила у допомозі українцям напередодні зими, нагадала, що Patriots вже "в дорозі"

Міністр економіки Німеччини запевнила у допомозі українцям напередодні зими, нагадала, що Patriots вже "в дорозі"

20:10 24.10.2025
Італія готує 12-й пакет допомоги Україні, переважно боєприпаси та ракети ППО - ЗМІ

Італія готує 12-й пакет допомоги Україні, переважно боєприпаси та ракети ППО - ЗМІ

15:35 23.10.2025
Чехія вже допомагає Україні у відновленні після ударів РФ – Зеленський після зустрічі з Фіалою

Чехія вже допомагає Україні у відновленні після ударів РФ – Зеленський після зустрічі з Фіалою

13:02 23.10.2025
Рада ратифікувала угоду з Хорватією про співпрацю у протимінній діяльності

Рада ратифікувала угоду з Хорватією про співпрацю у протимінній діяльності

17:32 21.10.2025
Міністри оборони України та Іспанії обговорили передачу озброєння та участь в оборонних ініціативах

Міністри оборони України та Іспанії обговорили передачу озброєння та участь в оборонних ініціативах

18:47 17.10.2025
Військова допомога Україні скоротилася на 43% цього літа - ЗМІ

Військова допомога Україні скоротилася на 43% цього літа - ЗМІ

16:37 17.10.2025
Фінляндія відправляє Україні 30-й пакет оборонної допомоги приблизно на 52 млн євро

Фінляндія відправляє Україні 30-й пакет оборонної допомоги приблизно на 52 млн євро

15:02 17.10.2025
Шмигаль обговорив з міністром оборони Болгарії безпеку судноплавства та співпрацю в межах SAFE

Шмигаль обговорив з міністром оборони Болгарії безпеку судноплавства та співпрацю в межах SAFE

20:12 16.10.2025
Міністр оборони України прибув до Люксембургу

Міністр оборони України прибув до Люксембургу

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія: Фокус у питанні фінпідтримки України на 2026-2027 – на росактивах

ГУР ліквідувало окупанта Марзоєва, сина російського генерала, причетного до злочинів проти цивільних в Херсоні

Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів

Естонія виділила EUR150 тис. для підтримки енергосистеми України

Україна активно працює із союзниками щодо прискорення постачання систем ППО до кінця цього року - Сибіга

ОСТАННЄ

Міністерка закордонних справ Словенії прибула в Україну

Рубіо обговорив з Ван І підготовку до зустрічі лідерів країн

Волонтери УЧХ зустріли евакуаційний потяг на Житомирщині

Торговельна угода між ЄС та Україною забезпечить стабільність і простежуваність для обох сторін – аграрний міністр Данії

Четверо осіб, серед них – поліцейський, постраждали через обстріл на Херсонщині – прокуратура

Зеленський: на Ставці визначили завдання для розширення географії застосування далекобійності

Орбан наступного тижня зустрінеться з Трампом, говоритимуть про американські санкції на російську нафту - ЗМІ

Дві людини постраждали через російські удари у Запорізькій області - ОВА

Антикорупційні органи направили до суду справу про недекларування майна головою АМКУ

РФ пошкодила важливий енергооб'єкт у Корюківському районі на Чернігівщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА