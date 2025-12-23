Естонія виділяє 2 млн євро на підтримку енергетики України

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Міністерство клімату Естонії підтримає Фонд енергетичної підтримки України двома мільйонами євро, щоб сприяти відновленню енергетичної інфраструктури України та забезпечити безпеку постачання.

Як повідомляється на сайті відомства, підтримка енергетичної інфраструктури має критичне значення для українського суспільства і безпосередньо пов'язана з стійкістю країни та здатністю людей справлятися з повсякденним життям.

"Підтримка Естонією України є послідовною і довгостроковою. Для України енергетика — це не просто економічний сектор, а питання виживання. Кожна відновлена підстанція, кожен працюючий генератор — це теплий дім, діюча лікарня і функціонуюче суспільство. Підтримка Естонії допомагає Україні впоратися з потенційними викликами майбутньої зими", – сказав міністр енергетики та навколишнього середовища Андрес Сутт.

Підтримка Енергетичного фонду допомагає покрити найнагальніші потреби українських енергетичних компаній, включаючи закупівлю запасних частин, генераторів та палива, а також проведення аварійних ремонтних робіт. Завдяки Фонду допомога швидко доходить до конкретних проектів, а платежі здійснюються безпосередньо постачальникам товарів і послуг, що забезпечує прозоре та контрольоване використання пожертв.

Естонія раніше внесла до Фонду через Міністерство закордонних справ загалом 620 000 євро: 50 000 євро в 2023 році, 420 000 євро в 2024 році та 150 000 євро в жовтні цього року. Загалом країни внесли до Фонду 1,44 млрд євро.

"Ми хочемо, щоб Естонія стала прикладом для країн, які ще не внесли вклад до Фонду, тому що підтримка енергетичної інфраструктури України є спільною відповідальністю для всіх нас — це питання захисту свободи і демократії", — додав міністр.

Окрім фінансової допомоги, Естонія у співпраці з енергетичними компаніями надіслала до України генератори, трансформатори та інше важливе енергетичне обладнання, і робота з визначення можливих подальших пожертв або форм співпраці триває.