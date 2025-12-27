Інтерфакс-Україна
16:26 27.12.2025

РФ дронами атакувала газовидобуток та одну з ТЕЦ "Нафтогазу" - Корецький

 РФ вдарила по обʼєктах видобутку та одну з ТЕЦ Групи "Нафтогаз", повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України".

"Росіяни знову атакували газову та енергетичну інфраструктуру. Били шахедами по об’єктах видобутку і ТЕЦ Група Нафтогаз", - написав Корецький у своєму Facebook у суботу.

Він припустив, що ці атаки синхронізуються з похолоданням - ворог намагається скористатися морозами та піковим навантаженням, щоб вивести систему з ладу.

За його словами, аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки та відновленням об’єктів.

"Ми діємо відповідно до затверджених протоколів безпеки. Пріоритет - безпека людей і стабільність роботи системи", - зазначив Корецький.

Теги: #корецький #атака_рф #тец #нафтогаз

