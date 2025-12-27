Інтерфакс-Україна
16:49 27.12.2025

Система "е-ТТН" відтепер доступна в Україні – заступник міністра

Фото: https://mindev.gov.ua

В Україні відтепер доступна система електронних товарно-транспортних накладних (е-ТТН), в якій можливе оформлення такої накладної без паперу та дублювання, повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

"Нарешті можемо сказати це вголос: е-ТТН стартувала. Це означає, що бізнес уже зараз може оформлювати е-ТТН, яка має таку ж юридичну силу, як паперова ", - написав Деркач у Facebook.

За його словами, на цьому етапі працює основна форма ТТН, надалі відбудеться масштабування, що включатиме акти коригування, спеціальні форми та повну модернізацію системи до кінця 2026 року.

На сайті Міністерства розвитку громад та територій зазначається, що до системи приєдналися перші оператори платформ електронного документообігу, які пройшли перевірку технічної сумісності та отримали можливість забезпечувати бізнес оформлення е-ТТН. Зокрема, мова йде про компанії "Вчасно Сервіс " (платформа ЕДО "Вчасно.ТТН"), "M.E.ДОК" (платформа M.E.Doc) та "АТС " (платформа EDI Network).

У відомстві уточнили, що наразі проводиться тестування платформ електронного документообігу ще чотирьох операторів.

Як повідомлялось, прийом заявок від операторів електронного документообігу (ЕДО) на тестування системи е-ТТН був розпочатий у листопаді 2025 року. Тоді зазначалось, що до кінця 2026 року планується визначити терміни впровадження обов’язковості е-ТТН для перевезень та деталі перехідного періоду.

Теги: #мінрозвитку_громад #е_ттн

