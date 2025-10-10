Інтерфакс-Україна
22:00 10.10.2025

З прифронтових регіонів евакуювали 2,7 тис. осіб за тиждень – Мінрозвитку

Кількість евакуйованих у період з 3 по 10 жовтня з прифронтових територій становить майже 2,7 тис. людей, серед яких близько 1 тис. дітей та 200 маломобільних громадян, випливає з даних Міністерства розвитку громад і територій України (Мінрозвитку).

Згідно з повідомленням пресслужби міністерства у п'ятницю, всього з 1 червня евакуйовано понад 108 тис. осіб, з них близько 13 тис. дітей та 3,7 тис. осіб з обмеженою мобільністю.

Тижнем раніше було евакуйовано 5,3 тис. осіб, за тиждень до того – 5 тис. та 6 тис. три тижні тому.

Найбільше евакуйованих з Донецької області – понад 77 тис. осіб (тиждень тому – 76 тис.), з них майже 8 тис. дітей (7,6 тис.).

Мінрозвитку нагадало, що наразі на території України функціонує 20 транзитних пунктів у Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Волинській, Миколаївській та Запорізькій областях. Комплексні послуги надають пункти у Павлограді, Волоському та Лозовій. Київській міській військовій адміністрації доручено відкрити транзитний центр у місті Києві.

Як зазначило міністерство, загалом в Україні діє 1 095 місць тимчасового проживання, які забезпечують понад 77 тис. ліжко-місць для ВПО.

З початку жовтня на гарячі лінії 1548 та 1648 надійшло понад 248 тис. дзвінків, з них 137 тис. стосувалися виплат державної допомоги ВПО, 21 тис. – виплат допомоги на проживання.

 

Теги: #мінрозвитку_громад #евакуйовані

