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19:44 17.05.2024

Уряд України звільнив трьох заступників міністра розвитку громад, територій та інфраструктури

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Уряд України звільнив трьох заступників міністра розвитку громад, територій та інфраструктури

Уряд України на засіданні в п'ятницю ухвалив кілька кадрових рішень, зокрема про звільнення із займаних посад трьох заступників міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

У телеграм-каналі уряду повідомляється, що Кабінет Міністрів України 17 травня затвердив розпорядження про звільнення з посади заступниці міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександри Азархіної, про звільнення з посади заступника міністра цього самого міністерства Юрія Васькова та про звільнення Анни Юрченко з посади заступниці міністра розвитку громад, територій та інфраструктури з питань європейської інтеграції.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада звільнила віцепрем'єра з відновлення - міністра розвитку громад територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Проєкт постанови від депутатів правлячої фракції "Слуга народу" підтримали 272 депутати. Рішення ухвалили без заслуховування віцепрем'єра. Згодом ініціатори звільнення віцепрем'єра пояснили це рішення у ВР відновленням Мінрегіонрозвитку.

Теги: #мінрозвитку_громад #кадри #уряд

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