Затверджено Державну цільову програму енергетичної модернізації підприємств теплопостачання до 2030р

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Затверджено Державну цільову програму енергетичної модернізації підприємств теплопостачання до 2030 року, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

"Модернізація галузі дасть змогу підвищити енергоефективність, скоротити споживання газу, розширити використання відновлюваних джерел енергії та створити сучасні умови для розвитку комунальної інфраструктури", — зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Програму розробило Мінрозвитку на виконання ініціативи Європейського Союзу Ukraine Facility та Плану пріоритетних дій Уряду на 2025 рік.

У її межах протягом наступних п’яти років передбачено розроблення та оновлення схем теплопостачання населених пунктів, досягнення 100% комерційного обліку теплової енергії у 15 тис. будівлях, капремонт і реконструкції об’єктів сфери теплопостачання в системах централізованого теплопостачання, модернізацію 35 тис. теплових вводів завдяки встановленню індивідуальних теплових пунктів, реконструкцію та капітальний ремонт 2,5 тис. км теплових мереж тощо.