19:14 24.12.2025

"Укренерго" в четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

НЕК "Укренерго" у четвер обмежуватиме електропостачання в усіх регіонах України.

"Завтра, 25 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться в повідомленні "Укренерго" в Телеграм.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, наголошує НЕК.

Як повідомлялося, після низки масованих атак на енергетику погодинні графіки не можна було в різний час запровадити, зокрема, в Одеській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській областях.

 

Теги: #обмеження #енергетика

