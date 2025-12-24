Інтерфакс-Україна
Економіка
18:48 24.12.2025

ДТЕК ініціює створення Коаліції охочих швидко відбудувати енергетику України – СЕО

Енергохолдинг ДТЕК ініціює створення Коаліції охочих швидко відновити енергосистему України, одним з головних проєктів якої є будівництво Полтавської ВЕС, повідомив СЕО ДТЕК Максим Тімченко.

"Наша позиція полягає в тому, щоб відновлення України почалося з нових продуктів, які ми та інші інвестори реалізуємо з 2022 року. Тому сьогодні ми створюємо так звану Коаліцію охочих швидко відновити енергосистему України, щоб побудувати ще більший вітровий парк в Україні, який ми розробляли три роки (Полтавська ВЕС 600 МВт – ЕР), і тепер він готовий до роботи", – сказав Тімченко в відеоінтервю Bloomberg, яке він розмістив у своєму Linkedin.

Крім того, за словами Тімченка, на розгляд Коаліції пропонуються, зокрема, проєкти акумуляторних накопичувачів енергії, а також для американських партнерів – буріння надглибоких свердловин, щоб розкрити величезний потенціал видобутку газу в Україні.

"Тож усі ці сфери в енергетичному секторі відкриті для партнерства. І це, по суті, філософія нашої компанії, одного з найкращих місцевих партнерів в Україні, щоб, як я вже казав, розкрити величезний потенціал в нашому енергетичному секторі", – зазначив СЕО ДТЕК.

Як повідомлялося з посиланням на керівника регуляторного напрямку "ДТЕК ВДЕ" Євгена Лапченка, реалізація проєкту будівництва Полтавської ВЕС орієнтовною потужністю 650 МВт частково вирішить проблему енергодефіциту в Полтавській та сусідніх областях та сприятиме підвищенню їх енергетичної незалежності.

"Реалізація проєкту Полтавської ВЕС стане важливим кроком на шляху до зміцнення енергетичної безпеки країни і безпосередньо цього регіону, тому що Полтавщина і сусідні області не такі багаті на об’єкти генерації. Це дефіцитний регіон", – сказав він на пресконференції "Вітроенергетика та УЗЕ у 2025: рік нових рішень, викликів і зростання" в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна" 19 грудня.

За його словами, наразі ДТЕК знаходиться на етапі пошуку інвестицій і залучення фінансування у вказаний проєкт, водночас на будівельному майданчику проводяться вишукувальні роботи і активний процес девелопменту.

 

