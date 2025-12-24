Відновлюватися після атак стає дедалі складніше, бо в нас закінчується обладнання, – СЕО ДТЕК

Фото: Центренерго

Енергохолдинг ДТЕК відчуває дефіцит обладнання для відновлення роботи ТЕС після атак РФ і розраховує на вживане обладнання, яке його команда шукає на теплоелектростанціях в Європі, повідомив СЕО ДТЕК Максим Тімченко.

"Відновлюватися стає дедалі складніше, тому що, на жаль, у нас закінчується обладнання. В нас тисячі людей працюють на місці після кожної атаки. Але проблема в тому, що у нас немає додаткових трансформаторів, генераторів чи турбін, а зараз нам це потрібно. У нас немає часу запустити їх виробництво на цю зиму. Ось чому наші команди подорожують по всій Європі до ТЕС, щоб знайти будь-яке обладнання, яке ми можемо привезти в Україну для якомога швидшого відновлення генерації", – сказав Тімченко у відеоінтервю Bloomberg, яке він розмістив у своєму Linkedin.

"Отже, що нам потрібно сьогодні? Номер один – протиповітряна оборона. Номер два – обладнання, яке можна використовувати. Номер три – фінансування цього обладнання", – резюмував СЕО ДТЕК.

Він зазначив, що для вирішення цих питань, а також для середньострокових та довгострокових перспектив розвитку енергетики для України ДТЕК дуже тісно спілкується з Європейською Комісією, Фондом підтримки енергетики та своїми партнерами у Сполучених Штатах.

За його словами, перспективні рішення для енергетики полягають в розподіленій генерації, в технологіях сонячної та вітрової енергії, акумуляторних накопичувачів енергії.

Як повідомлялося, у цьому інтерв’ю Тімченко заявив, що компанія ініціює Коаліцію охочих швидко відновити енергетику України, одним з головних проєктів якої є будівництво Полтавської ВЕС 600 МВт.