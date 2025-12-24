Інтерфакс-Україна
Події
18:56 24.12.2025

Відновлюватися після атак стає дедалі складніше, бо в нас закінчується обладнання, – СЕО ДТЕК

2 хв читати
Відновлюватися після атак стає дедалі складніше, бо в нас закінчується обладнання, – СЕО ДТЕК
Фото: Центренерго

Енергохолдинг ДТЕК відчуває дефіцит обладнання для відновлення роботи ТЕС після атак РФ і розраховує на вживане обладнання, яке його команда шукає на теплоелектростанціях в Європі, повідомив СЕО ДТЕК Максим Тімченко.

"Відновлюватися стає дедалі складніше, тому що, на жаль, у нас закінчується обладнання. В нас тисячі людей працюють на місці після кожної атаки. Але проблема в тому, що у нас немає додаткових трансформаторів, генераторів чи турбін, а зараз нам це потрібно. У нас немає часу запустити їх виробництво на цю зиму. Ось чому наші команди подорожують по всій Європі до ТЕС, щоб знайти будь-яке обладнання, яке ми можемо привезти в Україну для якомога швидшого відновлення генерації", – сказав Тімченко у відеоінтервю Bloomberg, яке він розмістив у своєму Linkedin.

"Отже, що нам потрібно сьогодні? Номер один – протиповітряна оборона. Номер два – обладнання, яке можна використовувати. Номер три – фінансування цього обладнання", – резюмував СЕО ДТЕК.

Він зазначив, що для вирішення цих питань, а також для середньострокових та довгострокових перспектив розвитку енергетики для України ДТЕК дуже тісно спілкується з Європейською Комісією, Фондом підтримки енергетики та своїми партнерами у Сполучених Штатах.

За його словами, перспективні рішення для енергетики полягають в розподіленій генерації, в технологіях сонячної та вітрової енергії, акумуляторних накопичувачів енергії.

Як повідомлялося, у цьому інтерв’ю Тімченко заявив, що компанія ініціює Коаліцію охочих швидко відновити енергетику України, одним з головних проєктів якої є будівництво Полтавської ВЕС 600 МВт.

Теги: #дтек #тімченко #відновлення #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:23 24.12.2025
З вересня 2025р. РФ зруйнувала чи пошкодила понад 50% генерації ДТЕК – СЕО

З вересня 2025р. РФ зруйнувала чи пошкодила понад 50% генерації ДТЕК – СЕО

19:14 24.12.2025
"Укренерго" в четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

"Укренерго" в четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

18:48 24.12.2025
ДТЕК ініціює створення Коаліції охочих швидко відбудувати енергетику України – СЕО

ДТЕК ініціює створення Коаліції охочих швидко відбудувати енергетику України – СЕО

11:29 24.12.2025
Нацполіція оголосила підозри у справі про привласнення 70 млн грн на відновленні критичної інфраструктури Харкова

Нацполіція оголосила підозри у справі про привласнення 70 млн грн на відновленні критичної інфраструктури Харкова

20:22 23.12.2025
Естонія виділяє 2 млн євро на підтримку енергетики України

Естонія виділяє 2 млн євро на підтримку енергетики України

15:21 23.12.2025
Свириденко: Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих змін тарифів на воду

Свириденко: Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих змін тарифів на воду

12:11 23.12.2025
"Запоріжсталь" аварійно зупинила виробництво через блекаут унаслідок масованих російських обстрілів по об’єктах енергоінфраструктури України

"Запоріжсталь" аварійно зупинила виробництво через блекаут унаслідок масованих російських обстрілів по об’єктах енергоінфраструктури України

11:09 23.12.2025
РФ атакувала ТЕС "ДТЕК", внаслідок чого вони зазнали пошкоджень

РФ атакувала ТЕС "ДТЕК", внаслідок чого вони зазнали пошкоджень

10:53 23.12.2025
АЕС вимушено знизили потужність через масовану атаку РФ – глава Міненерго

АЕС вимушено знизили потужність через масовану атаку РФ – глава Міненерго

10:32 23.12.2025
Через масовану атаку РФ майже повінстю знеструмлені Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області – глава Міненерго

Через масовану атаку РФ майже повінстю знеструмлені Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області – глава Міненерго

ВАЖЛИВЕ

Колектив агентства "Інтерфакс-Україна" вітає вас із Різдвом Христовим!

Ми просимо миру для України і боремось за це – Зеленський у Святвечір

Зеленський у Святвечір: Попри всі біди, які принесла Росія, вона не здатна окупувати наше українське серце

РФ намагається виводити свої енергетичні компанії з-під дії санкцій - розмова Зеленського з керівником СЗР

Оборона Мирнограда поповнена додатковими силами та засобами, логістичні "коридори" до західної частини міста посилені новими підрозділами - ДШВ

ОСТАННЄ

У Харкові пожежа через ворожий удар - мер

Двох людей поранено у Сумській громаді через ворожу атаку з дрону - прокуратура

ЮНІСЕФ передав на Донеччину 14 генераторів та генераторних комплексів великої потужності – ОВА

Кабмін відсторонив голову Держлікслужби Ісаєнка

Колектив агентства "Інтерфакс-Україна" вітає вас із Різдвом Христовим!

У Німеччині заарештували українця, екстрадованого зі Швейцарії за підозрою у диверсійній діяльності на користь РФ, – ЗМІ

У Харкові зафіксовано влучання "Молнії", без постраждалих - влада

За польотом Санта-Клауса навколо Землі стежать тисячі користувачів по всьому світу в реальному часі

Створення при Кабміні Нацкоординатора по боротьбі з організованою злочинністю усуне розпорошеність повноважень в цій сфері – експерт

Макрон і Рютте обговорили проведену в рамках "Коаліції охочих" роботу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА