Інтерфакс-Україна
Події
18:27 26.12.2025

Фонд підтримки енергетики акумулював понад EUR1,5 млрд грантів партнерів на відновлення енергосистеми

1 хв читати
Фонд підтримки енергетики акумулював понад EUR1,5 млрд грантів партнерів на відновлення енергосистеми

Станом на 25 грудня 2025 року Фонд підтримки енергетики акумулював понад EUR1,521 млрд грантових коштів міжнародних партнерів, з яких EUR258 млн - протягом грудня, повідомило Міністерство енергетики України.

Згідно з його повідомленням, останніми днями надійшли EUR63,8 млн від Шведського агентства з міжнародного розвитку (SIDA), і таким чином загальний внесок Швеції склав EUR203,08 млн. Уточнюється, що EUR44,68 млн внеску Швеції надійшли на окремий спеціальний рахунок для гарантування ядерної безпеки.

Міненерго зазначило, що завдяки фінансовій допомозі Швеції закуплено обладнання для проєкту з розбудови розподіленої генерації в одному з найбільш енергодефіцитних регіонів України. Також за кошти SIDA закуплено важливе обладнання для НЕК "Укренерго" й операторів систем розподілу Херсонської, Запорізької та Чернігівської областей.

Швеція – другий найбільший донор Фонду після Німеччини. Як повідомлялося, Німеччина нещодавно перерахувала до Фонду найбільший разовий внесок з початку його роботи – EUR160,11 млн. На початку грудня анонсувалося, що до кінця року її загальний внесок майже за три роки діяльності Фонду сягне EUR550 млн.

За кошти Фонду закуповується обладнання, запасні частини та інші матеріали, необхідні для відновлення і стабілізації роботи енергосистеми України після російських атак.

Теги: #швеція #міненерго #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:51 26.12.2025
Київ закупив 4,5 тис. одиниць резервного живлення для будинків, підготовлено майже 300 генераторів – мер

Київ закупив 4,5 тис. одиниць резервного живлення для будинків, підготовлено майже 300 генераторів – мер

13:56 26.12.2025
Свириденко доручила Міненерго до кінця грудня надати план нарощення когенерації на 2026 рік

Свириденко доручила Міненерго до кінця грудня надати план нарощення когенерації на 2026 рік

00:39 25.12.2025
Німеччина здійснила внесок у понад 160 млн євро до Фонду підтримки енергетики України – Міненерго

Німеччина здійснила внесок у понад 160 млн євро до Фонду підтримки енергетики України – Міненерго

19:14 24.12.2025
"Укренерго" в четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

"Укренерго" в четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

18:56 24.12.2025
Відновлюватися після атак стає дедалі складніше, бо в нас закінчується обладнання, – СЕО ДТЕК

Відновлюватися після атак стає дедалі складніше, бо в нас закінчується обладнання, – СЕО ДТЕК

18:48 24.12.2025
ДТЕК ініціює створення Коаліції охочих швидко відбудувати енергетику України – СЕО

ДТЕК ініціює створення Коаліції охочих швидко відбудувати енергетику України – СЕО

18:41 24.12.2025
Комісія заблокованого з квітня першого конкурсу на нову генпотужність прийме рішення без повторного перегляду пропозицій – Міненерго

Комісія заблокованого з квітня першого конкурсу на нову генпотужність прийме рішення без повторного перегляду пропозицій – Міненерго

11:33 24.12.2025
Внаслідок нічної атаки РФ є знеструмлення в 5 областях – Міненерго

Внаслідок нічної атаки РФ є знеструмлення в 5 областях – Міненерго

20:22 23.12.2025
Естонія виділяє 2 млн євро на підтримку енергетики України

Естонія виділяє 2 млн євро на підтримку енергетики України

15:21 23.12.2025
Свириденко: Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих змін тарифів на воду

Свириденко: Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих змін тарифів на воду

ВАЖЛИВЕ

Ексглава "Укрнафти" Ткачук очолив "Укргазвидобування"

У Харкові 2 загиблих, 5 постраждалих – Синєгубов

У Харкові попри війну зросла кількість ФОПів, податкові пільги для підприємців виправдали себе –Терехов

Переважна кількість переселенців працездатного віку у Харкові залучені в економіку міста – мер

Російські шахеди обходять рубежі перехоплювачів завдяки Білорусі, Україна поінформує партнерів та готуватиме відповіді – Зеленський

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести людей – Офіс генпрокурора

Уряд переспрямував 69,8 млн грн на ремонт лікарні та двох багатоповерхівок в Харкові – прем'єр

У Гуляйполі було достатньо бійців, щоб захистити КСП - командир 1 ОШП Філатов

Зеленський доручив модернізувати систему розподілу дронів та пропрацювати зміни до стратегії захисту неба

Свириденко: Державні замовники зброї отримали право укладати контракти на закупівлю товарів, робіт і послуг на весь виробничий цикл

Зеленський скоординував позиції з Рютте перед зустріччю з Трампом

Зеленський виловив вдячність Канаді за "розуміння необхідності спільної роботи" заради безпеки

Окупанти атакували три райони Дніпропетровської області, двоє цивільних поранені, пошкоджені будинки

Міністр оборони повідомив про створення банківського консорціуму для кредитування підприємств ОПК на 21,5 млрд грн

Україна не планує продавати стратегічні об’єкти, критично важливі для продовольчої безпеки - Соболев

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА