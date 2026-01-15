"Енергоатом" свій захист зробив, "Укренерго" відсотків на 90 – ексміністерка енергетики Гринчук на ТСК

Фото: https://mepr.gov.ua

Ексміністерка енергетики Світлана Гринчук вважає, що НАЕК "Енергоатом" виконала необхідний захист своїх об’єктів від атак російських військових.

"Енергоатом" робив свій захист, і він його зробив. "Укренерго" робили захист на своїх об’єктах… Я точно знаю, що в "Енергоатома" захист зроблено, в "Укренерго" відсотків на 90", – сказала Гринчук під час засідання тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану.

При цьому на питання голови ТСК нардепа Олексія Гончаренка, чи знала вона про корупційні схеми в "Енрегоатомі", ексміністерка, зокрема, відповіла: "Як міністр енергетики я не маю права втручатися в господарську діяльність "Енергоатома".

Водночас вона зазначила, що як міністр контролювала процеси "для того, щоб цей захист був побудований".

Під час засідання вона вказала, що не бачить пробілів у своїй роботі, а важкий стан енергосистеми пояснила безпрецедентними атаками РФ.

"Не можна фіззахист забезпечити на весь об’єкт, можна захистити окремі елементи", – пояснила Гринчук, додавши, що енергооб’єкти щодня підпадали під атаки величезної кількості ракет і дронів.

На ТСК Гринчук також заявила, що не знайома з фігурантом справи НАБУ/САП "Мідас" Тимуром Міндичем і виконувала свою роботу протягом всього трудового шляху чесно і професійно.

Як повідомлядлося, ексміністри юстиції та енергетики Герман Галущенко та Світлана Гринчук були позбавлені посад за результатами розголошення деталей справи НАБУ/САП "Мідас" про корупцію в енергетиці, зокрема, відмиванню коштів "Енергоатома" на будівницві антиударних захисних споруд в дуже великих масштабах.