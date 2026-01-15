Інтерфакс-Україна
Події
20:53 15.01.2026

"Енергоатом" свій захист зробив, "Укренерго" відсотків на 90 – ексміністерка енергетики Гринчук на ТСК

2 хв читати
"Енергоатом" свій захист зробив, "Укренерго" відсотків на 90 – ексміністерка енергетики Гринчук на ТСК
Фото: https://mepr.gov.ua

Ексміністерка енергетики Світлана Гринчук вважає, що НАЕК "Енергоатом" виконала необхідний захист своїх об’єктів від атак російських військових.

"Енергоатом" робив свій захист, і він його зробив. "Укренерго" робили захист на своїх об’єктах… Я точно знаю, що в "Енергоатома" захист зроблено, в "Укренерго" відсотків на 90", – сказала Гринчук під час засідання тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану.

При цьому на питання голови ТСК нардепа Олексія Гончаренка, чи знала вона про корупційні схеми в "Енрегоатомі", ексміністерка, зокрема, відповіла: "Як міністр енергетики я не маю права втручатися в господарську діяльність "Енергоатома".

Водночас вона зазначила, що як міністр контролювала процеси "для того, щоб цей захист був побудований".

Під час засідання вона вказала, що не бачить пробілів у своїй роботі, а важкий стан енергосистеми пояснила безпрецедентними атаками РФ.

"Не можна фіззахист забезпечити на весь об’єкт, можна захистити окремі елементи", – пояснила Гринчук, додавши, що енергооб’єкти щодня підпадали під атаки величезної кількості ракет і дронів.

На ТСК Гринчук також заявила, що не знайома з фігурантом справи НАБУ/САП "Мідас" Тимуром Міндичем і виконувала свою роботу протягом всього трудового шляху чесно і професійно.

Як повідомлядлося, ексміністри юстиції та енергетики Герман Галущенко та Світлана Гринчук були позбавлені посад за результатами розголошення деталей справи НАБУ/САП "Мідас" про корупцію в енергетиці, зокрема, відмиванню коштів "Енергоатома" на будівницві антиударних захисних споруд в дуже великих масштабах.

 

Теги: #гринчук_світлана #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:14 15.01.2026
СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

21:57 14.01.2026
Свириденко провела нараду щодо захисту енергосистеми

Свириденко провела нараду щодо захисту енергосистеми

19:40 14.01.2026
Зеленський анонсував створення штабу координації ситуації в Києві, в енергетиці України буде запроваджено режим НС

Зеленський анонсував створення штабу координації ситуації в Києві, в енергетиці України буде запроваджено режим НС

14:20 14.01.2026
Порошенко в Раді закликав обговорити з прем’єркою ситуацію в енергетиці

Порошенко в Раді закликав обговорити з прем’єркою ситуацію в енергетиці

11:23 14.01.2026
Енергокомітет Ради підтримав кандидатуру Шмигаля на посаду першого віцепрем’єра-міністра енергетики

Енергокомітет Ради підтримав кандидатуру Шмигаля на посаду першого віцепрем’єра-міністра енергетики

18:43 13.01.2026
РФ сьогодні атакувала 15 об’єктів критичної інфраструктури в Україні

РФ сьогодні атакувала 15 об’єктів критичної інфраструктури в Україні

18:39 13.01.2026
Свириденко доручила повідомити про потреби інфраструктури в резервному живленні і відновити водопостачання в Ірпені

Свириденко доручила повідомити про потреби інфраструктури в резервному живленні і відновити водопостачання в Ірпені

17:15 13.01.2026
Ситуація на правому березі Києва погіршилася до рівня лівого берега – CEO YASNO

Ситуація на правому березі Києва погіршилася до рівня лівого берега – CEO YASNO

16:57 13.01.2026
Необхідно створити енергетичні батальйони для прифронту та забезпечити доплати ремонтним бригадам енергетиків – Шмигаль

Необхідно створити енергетичні батальйони для прифронту та забезпечити доплати ремонтним бригадам енергетиків – Шмигаль

16:47 13.01.2026
Торік було введено 762 МВт нової газової генерації, але темп потрібно прискорювати – Шмигаль

Торік було введено 762 МВт нової газової генерації, але темп потрібно прискорювати – Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував сьогодні рішення щодо комендантської години

Уряд України повинен сьогодні забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії - Зеленський

Сильні морози утримаються в Україні найближчими днями, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

Глава МВФ прибула до Києва

ОСТАННЄ

Зеленський доручив МВС розширити інформування через лінію 112

Зеленський розраховує на збільшення внесків в програму PURL – розмова з Рютте

Колишній топпосадовець Генпрокуратури підозрюється у списанні податків на понад 641 млн грн – НАБУ

Тимошенко повідомила про заблоковані рахунки

Ми розраховуємо на нову програму – президент України главі МВФ на зустрічі у Києві

Постійна рада ОБСЄ обговорила масові ракетні та безпілотні атаки Росії проти України – Сибіга

Франція замінила США як основний постачальник розвідувальних можливостей для України – Макрон

У п'ятницю у центрі Києва будуть діяти обмеження дорожнього руху через візит іноземних делегацій – поліція

Ворожий дрон уразив автівку "Укрпошти " на Сумщині, а на Запоріжжі пошкоджено відділення

Ексдепутат Богодухівської міськради Харківської області не задекларував нерухомість на майже 144 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА