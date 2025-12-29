Інтерфакс-Україна
Економіка
13:10 29.12.2025

Станом на грудень енергетики відновили половину з пошкоджених РФ за осінь 8 ГВт генерації, атаки тривають – очільник Міненерго

2 хв читати
Станом на грудень енергетики відновили половину з пошкоджених РФ за осінь 8 ГВт генерації, атаки тривають – очільник Міненерго
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

За три місяці осені 2025 року РФ пошкодила 8000 МВт потужності генерації, близько половини з яких на грудень відновлено, але атаки не припиняються, повідомив в.о. міністра енергетики України Артем Некрасов в інтерв’ю Forbes Ukraine.

"Ми планували зайти в опалювальний сезон з 1000 МВт резервних потужностей. Цього мало бути достатньо для стабільного проходження зими. Але у вересні Росія почала масовано бити по енергосистемі. Таких щільних і прицільних атак досі не було", - сказав він.

За словами очільника міністерства, Росія атакує не тільки електростанції, а й електромережі, підстанції та газовидобувну інфраструктуру і на 26 грудня було дев’ять масованих ударів, кожні 10-15 днів (в ніч на 27 грудня відбулася чергова масована атака – ІФ-У).

"Проте енергообʼєкти в півкільці від Чернігова до Одеси обстрілюються щодня. На кінець грудня зафіксовано понад 2000 ударів по енергомережах і близько 440 ударів по енергообʼєктах", – зазначив Некрасов. Він додав, що за місяць росіяни вибивають у середньому по 60 трансформаторів.

На думку очільника Міненерго, Росія намагається зруйнувати не тільки електропостачання, а й теплопостачання у містах, тому основна мета вказаної кампанії РФ – спробувати посіяти паніку, зламати опір і розділити суспільство.

За його словами, втрата цілісності енергосистеми може призвести до суттєвого погіршення енергопостачання на Лівобережжі та в окремих регіонах Правобережжя.

"Це дозволить їм просувати наративи, які розколюватимуть суспільство. Тому навряд ціль – блекаут, адже ми відремонтуємось, перепідключимо і вийдемо з нього", - вважає Некрасов.

Він також зазначив, що якби удари РФ наразі припинились, то на відновлення енергосистеми пішло б два місяці.

Теги: #відновлення #некрасов #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:12 29.12.2025
Міненерго співпрацює з МВС над прогнозуванням наступних атак РФ на енергооб'єкти – Некрасов

Міненерго співпрацює з МВС над прогнозуванням наступних атак РФ на енергооб'єкти – Некрасов

14:10 29.12.2025
Комісія заблокованого з квітня першого конкурсу на нову генпотужність у вівторок планує завершити його – глава Міненерго

Комісія заблокованого з квітня першого конкурсу на нову генпотужність у вівторок планує завершити його – глава Міненерго

10:29 28.12.2025
Енергетики ДТЕК повернули світло 748 тис. киян після масованої ворожої атаки

Енергетики ДТЕК повернули світло 748 тис. киян після масованої ворожої атаки

16:53 27.12.2025
У Києві та області без світла залишаються понад 0,5 млн споживачів – глава Міненерго

У Києві та області без світла залишаються понад 0,5 млн споживачів – глава Міненерго

19:51 26.12.2025
Київ закупив 4,5 тис. одиниць резервного живлення для будинків, підготовлено майже 300 генераторів – мер

Київ закупив 4,5 тис. одиниць резервного живлення для будинків, підготовлено майже 300 генераторів – мер

18:27 26.12.2025
Фонд підтримки енергетики акумулював понад EUR1,5 млрд грантів партнерів на відновлення енергосистеми

Фонд підтримки енергетики акумулював понад EUR1,5 млрд грантів партнерів на відновлення енергосистеми

14:35 25.12.2025
"Запоріжсталь" частково відновила роботу після аварійної зупинки через блекаут

"Запоріжсталь" частково відновила роботу після аварійної зупинки через блекаут

00:39 25.12.2025
Німеччина здійснила внесок у понад 160 млн євро до Фонду підтримки енергетики України – Міненерго

Німеччина здійснила внесок у понад 160 млн євро до Фонду підтримки енергетики України – Міненерго

19:14 24.12.2025
"Укренерго" в четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

"Укренерго" в четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

18:56 24.12.2025
Відновлюватися після атак стає дедалі складніше, бо в нас закінчується обладнання, – СЕО ДТЕК

Відновлюватися після атак стає дедалі складніше, бо в нас закінчується обладнання, – СЕО ДТЕК

ВАЖЛИВЕ

Держбанк організував з 5 банками консорціумний кредит на 21,5 млрд грн для підприємства ОПК під держгарантію

Ліцензування "Ростехнадзором" блоку ЗАЕС нікчемне і не несе правових наслідків – Міненерго

Свириденко доручила Міненерго до кінця грудня надати план нарощення когенерації на 2026 рік

Україна в 2025р. зібрала 57,6 млн тонн зернових і 17,3 млн тонн олійних

Учасники консенсус-прогнозу Мінекономіки погіршили оцінку очікування зростання ВВП у 2026р до 2,4%, у 2027р – до 4,1%

ОСТАННЄ

НБУ затвердив СЕО NovaPay Сироватка, який раніше працював в Універсал Банку та OLX

Еспресо подорожчало за рік на 17%

Понад 40 тис. га українських земель були забезпечені поливом у зрошувальному сезоні-2025

Парламентські ініціативи щодо нікотинових паучів вже наступного року коштуватимуть бюджету понад 1 мільярд гривень

Будівельний ринок у 2026р. чекають трансформація з появою нових системних гравців та збільшення конкуренції - думка

Бізнес-омбудсменом замість експосла Канади Ващука стане експосол Німеччини Фельдгузен

Фінансування Плану гуманітарного реагування для України у 2025р. впало до 51,8% за скорочення плану на 15% – ООН

Оновлена стратегія управління держборгом України зберігає фокус на залученні роздрібних інвесторів

НБУ підвищив порогове значення заборгованості для даних з кредитреєстру до 86,47 тис. грн

Держбанк організував з 5 банками консорціумний кредит на 21,5 млрд грн для підприємства ОПК під держгарантію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА