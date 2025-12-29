Станом на грудень енергетики відновили половину з пошкоджених РФ за осінь 8 ГВт генерації, атаки тривають – очільник Міненерго

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

За три місяці осені 2025 року РФ пошкодила 8000 МВт потужності генерації, близько половини з яких на грудень відновлено, але атаки не припиняються, повідомив в.о. міністра енергетики України Артем Некрасов в інтерв’ю Forbes Ukraine.

"Ми планували зайти в опалювальний сезон з 1000 МВт резервних потужностей. Цього мало бути достатньо для стабільного проходження зими. Але у вересні Росія почала масовано бити по енергосистемі. Таких щільних і прицільних атак досі не було", - сказав він.

За словами очільника міністерства, Росія атакує не тільки електростанції, а й електромережі, підстанції та газовидобувну інфраструктуру і на 26 грудня було дев’ять масованих ударів, кожні 10-15 днів (в ніч на 27 грудня відбулася чергова масована атака – ІФ-У).

"Проте енергообʼєкти в півкільці від Чернігова до Одеси обстрілюються щодня. На кінець грудня зафіксовано понад 2000 ударів по енергомережах і близько 440 ударів по енергообʼєктах", – зазначив Некрасов. Він додав, що за місяць росіяни вибивають у середньому по 60 трансформаторів.

На думку очільника Міненерго, Росія намагається зруйнувати не тільки електропостачання, а й теплопостачання у містах, тому основна мета вказаної кампанії РФ – спробувати посіяти паніку, зламати опір і розділити суспільство.

За його словами, втрата цілісності енергосистеми може призвести до суттєвого погіршення енергопостачання на Лівобережжі та в окремих регіонах Правобережжя.

"Це дозволить їм просувати наративи, які розколюватимуть суспільство. Тому навряд ціль – блекаут, адже ми відремонтуємось, перепідключимо і вийдемо з нього", - вважає Некрасов.

Він також зазначив, що якби удари РФ наразі припинились, то на відновлення енергосистеми пішло б два місяці.