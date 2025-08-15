Катарська QTerminals уклала меморандум з Україною щодо відновлення концесії порту "Ольвія" з умовами форс-мажору

Фото: https://mindev.gov.ua

Міністерство розвитку громад та територій та катарська компанія QTerminals підписали меморандум про відновлення започаткованого у 2020 році концесійного проєкту у спеціалізованому морському порту "Ольвія" в Миколаївській області з урахуванням того, що у жовтні 2025 року набудуть чинності законодавчі зміни, які нададуть змогу адаптувати концесійні угоди до умов форс-мажору.

"Завдяки цьому, сторони зможуть за потреби тимчасово призупинити дію концесії, змінити фінансові умови, вирішити соціальні питання, пов'язані з працівниками підприємства", – зазначається у пресрелізі Мінрозвитку на його сайті.

Згідно з ним, наразі цей концесійний проєкт призупинено через повномасштабне вторгнення Росії.

Меморандум, підтверджує спільні наміри держави та компанії-концесіонера відновити роботу порту "Ольвія", наголошують у міністерстві.

Участь у підписанні меморандуму взяли заступник міністра Андрій Кашуба, директор ТОВ "Кютерміналз Ольвія" Руслан Олейник та в.о. головного виконавчого директора QTerminals Чарльз Мібі. До зустрічі також долучилася перша заступниця міністра Альона Шкрум.

Як нагадали у міністерстві, 20 серпня 2020 року порт "Ольвія" передали в управління ТОВ "Кютерміналз Ольвія", створеній QTerminals, на 35 років.

З початком широкомасштабної агресії Росії судноплавство було припинено у Миколаївському та Херсонському порту, де також був реалізований пілотний проєкт концесії.

Тимур Ткаченко, який на той час був заступником глави Мінрозвитку, в листопаді 2024 року зазначив, що триває підготовка до перезапуску концесійних проєктів у портах "Ольвія" і "Херсон".

Мінрозвитку 8 серпня цього року повідомило, що подібні переговори щодо оновлення концесійного договору з умовами форс-мажору ведуться також з концесіонером Херсонського порту – "Рисоіл-Херсон".