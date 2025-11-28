Україна та Латвія домовилися про поглиблення співпраці у сфері ШІ та цифрової інтеграції

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції, Міністерство цифрової трансформації України, мовна технологічна компанія Tilde та Національний центр штучного інтелекту Латвії підписали меморандуму про співпрацю.

"Документ встановлює рамку взаємодії для розвитку мовних моделей, обміну досвідом та впровадженню інструментів ШІ з метою підтримки інституційної спроможності України на шляху до членства в ЄС", - йдеться в повідомленні Офісу віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як повідомив під час підписання віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, Україна зараз перебуває в активній фазі переговорів про вступ до Європейського Союзу, і наступні 24 місяці є визначальними".

"І саме зараз важливо об’єднати зусилля для впровадження не лише законодавства, а й інструментів, що підсилюють інституційну спроможність держави", - додав він.

На його думку, серед таких інструментів – технологія штучного інтелекту, зокрема для перекладу та аналізу масивів актів права ЄС, а також важливим є дотримання культури української мови та її автентичних моделей у публічній документації євроінтеграційного треку.

"Мовну технологічну компанію Tilde було обрано як найбільш відповідне рішення для українських потреб, оскільки ця платформа враховує особливості української мови, її фразеологію, морфологію та стилістику, що дозволяє забезпечити автентичність перекладів. Таке рішення також дозволить у подальшому масштабувати технологію для залучення інших міністерств, державних органів та підприємств. У межах співпраці передбачено обмін досвідом між експертами сторін меморандуму, спільний розвиток мовних моделей і підтримку нових цифрових сервісів", - йдеться в повідомленні.