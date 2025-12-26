Держбюджет щороку втрачає близько 19 млрд грн за оцінки нелегального грального ринку у 50% – керівник PlayCity

Щорічні втрати бюджету за оцінки частки нелегального грального ринку на рівні 50% складають близько 19 млрд грн, повідомив в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна " керівник Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу України PlayCity Геннадій Новіков.

"Коли ми говоримо про оцінку у 50% нелегального ринку, то можемо порахувати й збитки. Якщо торік держава отримала близько 19 млрд грн надходжень від легального сегмента, то це означає, що бюджет щороку втрачає ще приблизно 19 млрд грн ", – зауважив Новіков.

За його словами, окрім фінансових втрат є також й соціальні ризики, куди входить розвиток ігрової залежності, доступ до азартних ігор військовослужбовців, а також осіб, молодших за 21 рік і навіть менше 18 років.

Керівник PlayCity додав, що нелегальний гральний ринок підтримує також іншу незаконну діяльність як от сферу піратського контенту, що існує значною мірою за рахунок доходів від гемблінгу.

Як повідомлялося, H2 Gambling Capital оцінила частку нелегального грального ринку в Україні у 45,6% із прогнозом зростання до 58% до 2030 року. За підрахунками Kantar, Gradus і Factum, частка нелегального ринку гемблінгу в Україні складає від 39% до 53%.

Новіков зазначив, що агентство погоджується з такими оцінками та разом з Міністерством цифрової трансформації (Мінцифри) ставить стратегічну задачу системно зменшувати частку нелегального ринку через поєднання регуляторних і технічних інструментів та стимулів для легальної роботи.

За його словами, пріоритетами є блокування нелегальних онлайн-ресурсів і робота з "дзеркалами", звуження платіжних і маркетингових схем, на яких тримається тінь, а також створення для бізнесу зрозумілих правил, де легально працювати вигідніше й простіше.

Новіков додав, що для боротьби з платіжними схемами агентство веде діалог із Національним банком України.

"Саме ці два фактори — реклама і платежі — є основою життєздатності тіньового ринку. Водночас ми реалісти, повністю нелегальний гральний бізнес побороти неможливо — немає такої чарівної кнопки ані на регуляторному рівні, ані на технічному", – наголосив керівник PlayCity та нагадав, що у 2020 році, до легалізації грального бізнесу, всі 100% ринку були нелегальними.

Він уточнив, що наразі по всіх вертикалях на гральному ринку діє 34 компаній, проте у реєстрах ця кількість може бути більшою через те, що записи з них не видаляються.

"У реєстрах і зараз більше гравців. Але це візуальний ефект, бо у реєстрі записи не видаляються. Були компанії, щодо яких застосовували санкції, деякі добровільно здали ліцензії, а деякі припинили діяльність з інших причин", – пояснив Новіков.

З лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Кабінет міністрів 21 березня ухвалив рішення про створення нового центрального органу виконавчої влади — агентства "ПлейСіті" (PlayCity), яке офіційно підпорядковується Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора — Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).