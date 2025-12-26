Інтерфакс-Україна
Телеком
10:34 26.12.2025

Держбюджет щороку втрачає близько 19 млрд грн за оцінки нелегального грального ринку у 50% – керівник PlayCity

3 хв читати
Держбюджет щороку втрачає близько 19 млрд грн за оцінки нелегального грального ринку у 50% – керівник PlayCity

Щорічні втрати бюджету за оцінки частки нелегального грального ринку на рівні 50% складають близько 19 млрд грн, повідомив в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна " керівник Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу України PlayCity Геннадій Новіков.

"Коли ми говоримо про оцінку у 50% нелегального ринку, то можемо порахувати й збитки. Якщо торік держава отримала близько 19 млрд грн надходжень від легального сегмента, то це означає, що бюджет щороку втрачає ще приблизно 19 млрд грн ", – зауважив Новіков.

За його словами, окрім фінансових втрат є також й соціальні ризики, куди входить розвиток ігрової залежності, доступ до азартних ігор військовослужбовців, а також осіб, молодших за 21 рік і навіть менше 18 років.

Керівник PlayCity додав, що нелегальний гральний ринок підтримує також іншу незаконну діяльність як от сферу піратського контенту, що існує значною мірою за рахунок доходів від гемблінгу.

Як повідомлялося, H2 Gambling Capital оцінила частку нелегального грального ринку в Україні у 45,6% із прогнозом зростання до 58% до 2030 року. За підрахунками Kantar, Gradus і Factum, частка нелегального ринку гемблінгу в Україні складає від 39% до 53%.

Новіков зазначив, що агентство погоджується з такими оцінками та разом з Міністерством цифрової трансформації (Мінцифри) ставить стратегічну задачу системно зменшувати частку нелегального ринку через поєднання регуляторних і технічних інструментів та стимулів для легальної роботи.

За його словами, пріоритетами є блокування нелегальних онлайн-ресурсів і робота з "дзеркалами", звуження платіжних і маркетингових схем, на яких тримається тінь, а також створення для бізнесу зрозумілих правил, де легально працювати вигідніше й простіше.

Новіков додав, що для боротьби з платіжними схемами агентство веде діалог із Національним банком України.

"Саме ці два фактори — реклама і платежі — є основою життєздатності тіньового ринку. Водночас ми реалісти, повністю нелегальний гральний бізнес побороти неможливо — немає такої чарівної кнопки ані на регуляторному рівні, ані на технічному", – наголосив керівник PlayCity та нагадав, що у 2020 році, до легалізації грального бізнесу, всі 100% ринку були нелегальними.

Він уточнив, що наразі по всіх вертикалях на гральному ринку діє 34 компаній, проте у реєстрах ця кількість може бути більшою через те, що записи з них не видаляються.

"У реєстрах і зараз більше гравців. Але це візуальний ефект, бо у реєстрі записи не видаляються. Були компанії, щодо яких застосовували санкції, деякі добровільно здали ліцензії, а деякі припинили діяльність з інших причин", – пояснив Новіков.

З лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Кабінет міністрів 21 березня ухвалив рішення про створення нового центрального органу виконавчої влади — агентства "ПлейСіті" (PlayCity), яке офіційно підпорядковується Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора — Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Теги: #держбюджет #новіков #playcity #гральний

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:20 26.12.2025
Податки, ліміти та моніторинг – голова PlayCity про розвиток грального бізнесу у 2026 році

Податки, ліміти та моніторинг – голова PlayCity про розвиток грального бізнесу у 2026 році

10:24 26.12.2025
PlayCity планує повноцінно підключити гральний бізнес до системи онлайн-моніторингу у 2026р. – керівник

PlayCity планує повноцінно підключити гральний бізнес до системи онлайн-моніторингу у 2026р. – керівник

10:17 26.12.2025
PlayCity спільно з Мінцифрою працюють над змінами в Податковий кодекс та 3 закони - керівник держагентства

PlayCity спільно з Мінцифрою працюють над змінами в Податковий кодекс та 3 закони - керівник держагентства

13:41 16.12.2025
Порошенко в Раді закликав змінити Держбюджет-2026 та відправити уряд у відставку

Порошенко в Раді закликав змінити Держбюджет-2026 та відправити уряд у відставку

13:38 13.12.2025
Під час підготовки держбюджету-2026 до Ради надходили листи з Домінікани та Замбії про недопущення обмеження прав вчителів

Під час підготовки держбюджету-2026 до Ради надходили листи з Домінікани та Замбії про недопущення обмеження прав вчителів

22:02 09.12.2025
Порошенко ініціює передачу військовим коштів з корупційних схем в енергетиці

Порошенко ініціює передачу військовим коштів з корупційних схем в енергетиці

11:52 09.12.2025
Сушкевич вважає недостатнім фінансування паралімпійського та дефлімпійського спорту в держбюджеті-2026

Сушкевич вважає недостатнім фінансування паралімпійського та дефлімпійського спорту в держбюджеті-2026

17:50 08.12.2025
Держбюджет-2026 передбачає 16,1 млрд грн фінансування культурної сфери

Держбюджет-2026 передбачає 16,1 млрд грн фінансування культурної сфери

12:28 08.12.2025
Стефанчук підписав закон про Держбюджет-2026, документ передано на підпис президенту

Стефанчук підписав закон про Держбюджет-2026, документ передано на підпис президенту

10:23 08.12.2025
Держава в 2026р. спрямує на агрострахування 60 млн грн - Мінекономіки

Держава в 2026р. спрямує на агрострахування 60 млн грн - Мінекономіки

ВАЖЛИВЕ

PlayCity спільно з Мінцифрою працюють над змінами в Податковий кодекс та 3 закони - керівник держагентства

Через збій у роботі Cloudflare можуть спостерігатись проблеми з роботою вебсайтів

"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

"Vodafone Україна" у III кв.-2025 збільшив чистий прибуток на 20,6% за зростання виручки на 9,9%

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

ОСТАННЄ

Ключовим у можливому збільшенні оподаткування посилок з імпортом є модель його впровадження – "Нова пошта"

Гендиректор "Укрпошти" сподівається на реалістичні рішення щодо оподаткування посилок

Кількість абонентів 5G у світі досягне 6,4 млрд у 2031 році - Ericsson

Пункти незламності відтепер зможуть мати інтернет через xPON або Starlink - перший віцепрем’єр

Кабмін пропонує встановити в Україні 7 січня Днем програміста

Уряд ухвалив постанову про можливість подання заяв на ліцензії у сфері грального бізнесу через портал "Дія"

"Укрпошта" та "Нова пошта" 24–25/12 працюватимуть без змін, 31 грудня — до 16:00-17:00, 1/01 – вихідний

"Фокстрот" запустив продажі на маркетплейсі "Алло"

Ощадбанк та IT-Enterprise розпочали проєкт впровадження єдиної цифрової системи рекрутингу й HR-аналітики

"Укрпошта" повідомила про можливі затримки доставки посилок на південь Одещини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА