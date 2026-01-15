Кабмін призначив Борнякова в.о. міністра цифрової трансформації

Кабінет міністрів України призначив заступника міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції Олександра Борнякова виконуючим обов’язки міністра.

"Покласти тимчасово виконання обов’язків Міністра цифрової трансформації України на заступника міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Борнякова Олександра Сергійовича", - йдеться у розпорядженні уряду №16 від 14 січня.

Як повідомлялося, 13 січня Верховна Рада звільнила першого віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.