Процедура пришвидшеного бронювання в "Дії " діятиме до 1 лютого 2026 року — Мінцифри

Критично важливі підприємства зможуть бронювати працівників через портал "Дія "упродовж 24 годин замість 72 до 1 лютого 2026 року, йдеться у повідомленні міністерства цифрової трансформації в понеділок.

Відомство зазначило, що крім скороченого терміну опрацювання заявок вводиться можливість не чекати 5 днів між заявами про анулювання бронювання працівників: щойно попередню заяву буде опрацьовано, одразу можна подавати наступну.

Мінцифри пояснило, що це спрощення діятиме тимчасово — до 1 лютого 2026 року, а вже після цієї дати повернуться стандартні правила.

"Розуміємо, як важливо уникати "пауз" у статусі працівника. Тому зараз також працюємо над можливістю подавати заяви про продовження бронювання завчасно. Це дозволить зробити процес безшовним, щоб між завершенням старої та початком нової відстрочки не було жодного дня розриву", – пояснюється в релізі.

Як повідомляло раніше Мінекономіки, для підприємств, яким підтверджено статус критично важливих, скасовано дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання. Такі зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних ухвалив Кабінет Міністрів у понеділок.

Уряд також впровадив норму нещодавно прийнятого закону про можливість бронювати працівників підприємств ОПК строком на 45 календарних днів – період, протягом якого працівник усуває порушення правил військового обліку.

Спочатку під час введення бронювання через "Дію" для критичних підприємств ця процедура займала кілька десятків хвилин, але потім була введена норма про 72-годинну перевірку, яка зазнала критики з боку бізнесу.