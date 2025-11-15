Зеленський: Уже є перший мільйон заявок від українців у "Дії" на зимову підтримку

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обсяг заявок від українців на 1 тис. грн в рамках програми "Зимової підтримки" вже сягнув мільйона.

"Уже є перший мільйон заявок від українців у "Дії" на зимову підтримку. Серед них 106 тисяч заявок на дітей. Кошти на програму будуть забезпечені в повному обсязі. Важливо підтримати наших людей. Вдячний команді "Дії" та всіх державних цифрових сервісів за роботу. Слава Україні!", - написав президент у телеграм у суботу.

Премʼєр-мністр Юлія Свириденко також повідомила у телеграм-каналі: "Перший мільйон заявок на 1000 грн у рамках "Зимової підтримки" отримано. Подати заявку в "Дії" можна до 24 грудня".

Раніше в суботу в "Дії" повідомили, що додаток може працювати нестабільно через велике навантаження на реєстри через подачу заявок на виплату 1 тис. грн в рамках програми "Зимова підтримка".

Станом на 16:00 в "Дії" все ще спостерігаються проблеми в роботі.

Як повідомлялося, з 15 листопада до 24 грудня уряд запустив можливість для кожного громадянина подати заявку у застосунку "Дія" чи у відділенні "Укрпошти" на отримання допомоги в 1 тис. грн в рамках програми "Зимова підтримка".

Скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року. Витратити допомогу можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони. В той же час допомогу не може бути використано для придбання підакцизних товарів, а також заборонено знімати готівку із спеціального рахунку.

Уряд очікує від 10 до 14 млн отримувачів одноразової державної грошової допомоги за програмою "Зимова підтримка" у 1 тис. грн для дорослих та дітей, а також 6,5 тис. грн для найбільш вразливих категорій. Очікувані витрати — 14 млрд грн.