"Фокстрот" відкрив і оновив загалом 10 магазинів у 2025 р.

Всеукраїнський ритейлер побутової техніки та електроніки "Фокстрот" у 2025 році відкрив п'ять нових та п'ять оновлених магазинів, повідомила компанія на своєму сайті.

"Упродовж 2025 року "Фокстрот" відкрив п'ять нових магазинів у Чабанах, Броварах, Одесі, Кривому Розі та Харкові. Паралельно компанія оновила ще п'ять торгових точок: в Ужгороді, Львові, Хусті, Миргороді та Калуші", – йдеться у повідомленні.

Крім того, торік зріс також онлайн-напрям ритейлера. Так, за його даними, трафік інтернет-магазину за підсумками року виріс на 46%, товарообіг – на 76%. Показники відвідуваності та товарообігу через мобільний застосунок зросли втричі, зазначила компанія.

Згідно з даними "Фокстрот", кількість активних клієнтів минулого року збільшилася на 11%, частота покупок – на 3%, рівень утримання клієнтів – на 12%. Загалом компанія наростила кількість клієнтів за рік майже на 9%, до 15,1 млн.

На кінець 2025 року в компанії працюють 3226 співробітників.

Як повідомив ритейлер, упродовж 2025 року "Фокстрот" передав військовим підрозділам техніку та інші засоби на суму понад 10,2 млн грн, а загальний обсяг допомоги з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну сягнув 52,7 млн грн.

"Фокстрот" – одна з найбільших в Україні омніканальних торговельних мереж за кількістю магазинів і обсягами продажу електроніки та побутової техніки. Станом на початок 2026 року компанія оперує 127 магазинами, які працюють у 67 містах, онлайн-майданчиком Foxtrot.ua і однойменним мобільним застосунком.

Згідно з даними Opendatabot, дохід ТОВ "ФТД-Ритейл" (Київ), яке розвиває мережу, за підсумками 2024 року збільшило дохід на 17,6% порівняно з 2023 роком – до 14 млрд 882,632 млн грн, однак отримало менший чистий прибуток: 6 млн 721 тис. грн проти 314 млн 436 тис. грн відповідно.

За дев'ять місяців 2025 року компанія отримала 12,1 млрд грн доходу та 167,4 млн грн чистого збитку.

Засновниками омніканального ритейлера "Фокстрот" є українські бізнесмени Геннадій Виходцев та Валерій Маковецький.