13:33 27.11.2025

"Фокстрот" відновив флагманський магазин у Харкові, зруйнований ракетним ударом у 2022 році

Мережа техніки та електроники "Фокстрот" офіційно відкрив 24 листопада відновлений флагманський магазин у Харкові (вул. Вернадського, 2), повідомили у пресслужбі компанії.

Компанія прийняла рішення відбудувати його після влучання ворожої ракети на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Цей магазин вперше відчинив двері 1 квітня 2009 року і протягом багатьох років входив до трійки найрезультативніших торгових точок компанії. 

"Не просто так кажуть, що Харків – залізобетон, бо це місто сильних духом людей. Тут живуть надзвичайно стійкі, сильні і вірні своєму місту українці. І саме заради них ми відновлюємо життя там, де його намагалися знищити. Наші покупці люблять цей магазин, і ми дуже хотіли відкрити його двері саме для них – як знак вдячності і поваги", - підкреслив СЕО "Фокстрот" Юрій Поліщук.

Під час реконструкції компанія повністю переглянула концепцію магазину, адаптувавши її до сучасного формату, і врахувала принципи безбар’єрності. Магазин отримав оптимізовану торгову площу (944 кв. м), сучасний дизайн і обладнання, енергоефективне освітлення, нову інженерну інфраструктуру та сервісний хаб нового зразка. Оновлений магазин передбачає 37 бренд-зон, де покупці можуть протестувати також техніку перед покупкою.

Актуальний фокус ритейлера на доступності: два пандуси у вхідній зоні, широкі проходи для зручного пересування, безбар’єрний хаб з інклюзивним плануванням, комфортна кредитна зона, сервіс обслуговування жестовою мовою.

У "Фокстрот" додають, що компанія послідовно розвиває мережу в умовах воєнного часу, підтримуючи доступність сервісу для покупців по всій країні. Лише у 2025 році Фокстрот відкрив чотири нові магазини та модернізував ще п’ять.

"Фокстрот" – одна з найбільших в Україні омніканальних торговельних мереж за кількістю магазинів і обсягами продажу електроніки та побутової техніки. Станом на листопад 2025 року компанія оперує 127 магазинами, які працюють у 67 містах, онлайн-майданчиком Foxtrot.ua і однойменним мобільним застосунком. Упродовж 2025 року мережа поповнилася чотирма новими магазинами: в Чабанах і Броварах на Київщині, в Одесі та Кривому Розі, - і модернізувала п’ять торгових об’єктів.

Згідно з даними Opendatabot, дохід ТОВ "ФТД-Ритейл" (Київ), яке розвиває мережу, за підсумками 2024 року становив 14 млрд 882,632 млн грн, що на 17,6% більше, ніж за 2023 рік, а чистий прибуток – 6 млн 721 тис. грн проти 314 млн 436 тис. грн відповідно.

За перше півріччя 2025 року компанія отримала 7,3 млрд грн доходу, 66,5 млн грн чистого збитку.

Засновниками омніканального ритейлера "Фокстрот" є українські бізнесмени Геннадій Виходцев та Валерій Маковецький.

Теги: #харків #відновлення #фокстрот

