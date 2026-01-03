У Харкові під завалами можуть перебувати п'ять осіб

Фото: ДСНС Харківщини

У Харкові триває розбір завалів будинку, який було зруйновано вибухами вдень 2 січня, вночі роботи не зупинялися, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"За наявною інформацією, під завалами можуть перебувати ще п’ятеро людей. Ймовірно, під час вибуху вони були в офісній будівлі, зв’язку з ними наразі немає", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, внаслідок вибухів загинули щонайменше двоє (трирічний хлопчик і його 22-річна мати, їхні тіла було деблоковано з під завалів), ще 27 людей постраждали. Станом на суботу семеро постраждалих перебувають у лікарнях. Жінку, госпіталізовану у важкому стані, прооперували. Наразі вона в реанімації.