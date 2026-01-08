Хуртовини та ожеледиця можуть ускладнити роботу підприємств і транспорту в п'ятницю – Укргідрометцентр

Погодні умови у п’ятницю, 9 січня, можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях України, повідомляє Укргідрометцентр.

"9 січня вночі та вранці у північній частині значний сніг, в Запорізькій, Донецькій, Луганській областях значний дощ з мокрим снігом; в Україні, крім Закарпаття, сходу та південного сходу, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; у більшості областей на дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

У відповідних областях у зв’язку з небезпечними метеорологічними явищами оголошено І рівень небезпечності (жовтий).