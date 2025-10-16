Попит на зарядні станції виріс у 3,5 раза, ціни виросли на 10-20% – "Фокстрот"

Попит на зарядні станції, генератори та павербанки виріс у середньому в 3,5 раза, ціни на ці категорії товарів виросли на 10-20%, повернувшись до ринкових показників, повідомив омніканальний ритейлер "Фокстрот".

"Лише за чотири дні (10-13 жовтня) продажі зарядних станцій, павербанків і генераторів були співставні з показниками попередніх трьох місяців разом. Найбільше зростання демонструють портативні зарядні станції: лише за минулу п’ятницю +400% до попереднього дня", – цитується у пресрелізі комерційний директор "Фокстрот" В’ячеслав Склонний.

Попит почав зростання в останній тиждень серпня та досяг піку після масованої атаки ворога на критичну інфраструктуру 10 жовтня. За даними мережі, продажі зарядних станцій та суміжних категорій товарів у вересні перевищили показники серпня на 70%.

Так, продажі зарядних станцій виросли у 3,6 раза в грошовому вимірі та в чотири рази в кількісному; павербанків – ушестеро (в грошах і штуках); кабелів до роутера – у 3,5 раза та чотири рази відповідно.

Крім того, після періоду суттєвих знижок на фоні слабкого попиту влітку, коли ситуація з енергопостачанням була більш стабільною, ціни знову повернулися до ринкових – зростання становило 10-20%.

"Це не штучний стрибок цін, а повернення до реального ринкового рівня, адже раніше станції продавалися нижче собівартості через відсутність попиту на цей товар. Крім того, попит зріс у рази, а залишки в Україні та Європі стрімко скорочуються", – пояснив Склонний.

"Фокстрот" – одна з найбільших в Україні омніканальних торговельних мереж за кількістю магазинів і обсягами продажу електроніки та побутової техніки. Станом на початок жовтня 2025 року компанія оперує 127 магазинами, що працюють у 68 містах, онлайн-майданчиком Foxtrot.ua і однойменним мобільним застосунком.

За даними Opendatabot, дохід ТОВ "ФТД-Ритейл" (Київ), яке розвиває мережу, за підсумками 2024 року становив 14 млрд 882,632 млн грн, що на 17,6% більше ніж за 2023 рік, а чистий прибуток – 6 млн 721 тис. грн проти 314 млн 436 тис. грн відповідно.

За перше півріччя 2025 року компанія отримала 7,3 млрд грн доходу, 66,5 млн грн чистого збитку.

Засновниками омніканального ритейлера "Фокстрот" є українські бізнесмени Геннадій Виходцев та Валерій Маковецький.