Світовий попит на сталь у 2025р. збережеться на рівні 2024р. і зросте у 2026-му на 1,3% - оновлений прогноз Worldsteel

Світовий попит на сталь у 2025 році збережеться на рівні попереднього року – близько 1 млрд 748,6 млн тонн після падіння на 1,6% торік, до 1 млрд 748,5 млн тонн, прогнозує Всесвітня асоціація сталі (World Steel Association) у своєму короткостроковому прогнозі (Short Range Outlook, SRO) щодо світового попиту на сталь у 2025 та 2026 роках.

У 2026 році, як очікується, попит на сталь у всьому світі зросте (крім Китаю та СНГ, Росії і України) на 1,3% - до 1 млрд 771,9 млн тонн.

При цьому у СНГ, враховуючи Україну, у 2025 році прогнозується падіння попиту на 5,2%, до 56,1 млн тонн, у 2026-му – на 1,7%, до 55,2 млн тонн.

Коментуючи оновлений прогноз, головний економіст Асоціації виробників сталі Іспанії (UNESID) та глава економічного комітету Worldsteel Альфонсо Ідальго де Кальсеррада (Alfonso Hidalgo de Calcerrad) сказав, що "незважаючи на значну ескалацію світової торговельної війни та притаманну їй невизначеність, ми обережно оптимістично налаштовані щодо того, що світовий попит на сталь досягне дна у 2025 році та продемонструє помірне зростання у 2026 році".

"Цей позитивний прогноз підкріплюється продемонстрованою стійкістю світової економіки, постійним зростанням інвестицій у державну інфраструктуру в більшості провідних економік світу та очікуваним полегшенням умов фінансування", - констатував голова комітету.

Водночас він додав, що прогнозоване зростання у 2026 році зумовлене поєднанням потужних регіональних тенденцій. Worldsteel очікує уповільнення падіння попиту на сталь з боку Китаю, а також сильного зростання в країнах, що розвиваються, як-от Індія, В'єтнам, Єгипет та Саудівська Аравія. Найважливіше те, що Worldsteel також очікує довгоочікуване повернення зростання попиту на сталь у Європі.

"Однак шлях уперед не позбавлений труднощів. По-перше, світовий виробничий сектор продовжує стикатися з тиском через підвищені виробничі витрати та стійкий тиск на споживачів щодо доступності. По-друге, ескалація торговельної напруженості має прямий негативний вплив на попит на сталь в економіках, які сильно залежать від експорту сталемістких товарів, як-от машини та автомобільні комплектуючі. Нарешті, геополітична невизначеність діє як головний стримуючий фактор, знижуючи довіру як споживачів, так і інвесторів та зменшуючи попит на сталь на ключових ринках", - йдеться в прогнозі.

Поміж іншим зазначається, що попит на сталь у Китаї цього року продовжить спадати і зменшиться приблизно на 2%. Цей прогноз відображає пом'якшення тенденції до зниження, яка спостерігається з 2021 року, зумовленої головним чином триваючим спадом на ринку житла. Забігаючи наперед, до 2026 року, прогнозується подальше уповільнення спаду до 1%, оскільки ринок житла досягне дна. "Ми вважаємо, що ризики для нашого поточного прогнозу попиту на сталь у Китаї позначаються на зниженні. Більш складне середовище у світовій торгівлі створює значний ризик зниження, що потенційно уповільнює попит на сталь з боку виробничого сектору. Крім того тривалий фінансовий тиск на місцеві органи влади може обмежити інвестиції в інфраструктуру, що ще більше зменшить попит", - йдеться у пресрелізі.

Прогнозується, що попит на сталь у країнах, що розвиваються, за винятком Китаю, зростатиме на 3,4% у 2025 році та на 4,7% у 2026 році. Це зростання в основному зумовлене сильними показниками в Індії та деяких країнах АСЕАН та Близького Сходу та Північної Африки.

Згідно з прогнозом, попит на сталь в Індії продовжуватиме стрімко зростати, приблизно на 9% у 2025-му та 2026 роках завдяки постійному зростанню у всіх секторах, які використовують сталь. Наступного року попит на сталь в Індії, за прогнозами, буде майже на 75 млн тонн вищим ніж 2020 року.

Протягом майже десятиліття, починаючи з середини 2010-х років, попит на сталь в Африці залишався переважно незмінним, коливаючись близько позначки 35–40 млн тонн. Однак з 2023 року спостерігаються значні зміни, що свідчать про чітке відродження будівництва та споживання сталі на всьому континенті. Аналіз оцінює, що за останні три роки попит на сталь в Африці зростав в середньому на 5,5% на рік, що особливо підживлювалося завдяки активній діяльності в Північному та Східному регіонах. Цей відновлений імпульс, який довів попит на сталь в Африці приблизно до 41 млн тонн у 2025 році, підкріплюється покращенням макроекономічних фундаментальних показників та управління. Наприклад, більшість основних економік Африки нещодавно досягли більшої стабільності, спостерігаючи за помітним зниженням волатильності інфляції та обмінних курсів. До того ж кілька африканських країн активно впроваджують амбітні плани диверсифікації економіки, які підтримуються ключовими реформами. Ці події можуть прокласти шлях для потенційно стійкого періоду зростання попиту на сталь на континенті.

"Ми очікуємо відносно сильного зростання попиту на сталь у Центральній та Південній Америці цього року на 5,5%. Це прогнозоване зростання зумовлене головним чином двозначним відновленням в Аргентині, яка відновлюється після масового падіння на понад 30% у 2024 році, та солідним зростанням на 5% у Бразилії, де підтримувані урядом ініціативи щодо соціального житла продовжують стимулювати споживання будівельної сталі", - констатується у звіті.

Очікується, що цей прогноз зростання на 5,5% призведе до зростання загального попиту на сталь у регіоні приблизно до 50 млн тонн. Однак зазначається, що цей рівень на 2 млн тонн нижчий за споживання, зафіксоване 2013 року. Це чітко відображає стійку тенденцію до деіндустріалізації, яка характеризує економічну траєкторію регіону з початку 2000-х років. Прогнозується, що цього річ розвинені країни світу зазнають зниження попиту на сталь на 0,5%, що стане четвертим роком поспіль зниження з 2021 року. Однак у 2026 році очікується відновлення, з прогнозованим зростанням на 1,5%, оскільки попит на сталь у ЄС та США, як очікується, досягне мінімуму у 2025 році та після цього демонструватиме помірне зростання. І навпаки, попит на сталь у Японії та Кореї, за прогнозами, залишатиметься низьким упродовж наступного року.

Worldsteel прогнозує, що попит у регіоні ЄС+Велика Британія збільшиться на 1,3% у 2025 році та на 3,2% у 2026 році. Довгоочікуване повернення зростання попиту на сталь у ЄС відображає вплив збільшення витрат на інфраструктуру та оборону на континенті в поєднанні з покращенням макроекономічних умов, як-от зниження інфляції, пом'якшення кредитних умов та покращення реальних доходів домогосподарств.

Очікується, що попит на сталь у США відновиться на 1,8% цьогоріч завдяки попередньому завантаженню виробництва перед підвищенням тарифів та подальшому зростанню витрат на інфраструктуру. Наступного року попит на сталь зросте на 1,8%, чому сприятиме відкладений попит у житловому будівництві та приватних інвестиціях, пом'якшення умов фінансування та зменшення невизначеності, прогнозує Worldsteel. Додатковий потенціал для зростання може виникнути завдяки запуску стимулюючої програми "Один великий красивий законопроект" (One Big Beautiful Bill), яка може підтримати кілька секторі, наголошується в прогнозі.