10:03 08.08.2025

Попит на первинне житло в Україні за підсумками І пів.-2025 на 50-60% нижчий за пропозицію

Попит на первинне житло в Україні у першому півріччі 2025 року був на 50-60% нижчий за пропозицію, повідомила пресслужба компанії Kovcheg Developer.

"Обсяги будівництва в середньому по Україні у першому півріччі зросли на 30% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Проте попри активність девелоперів реальна кількість угод на ринку первинного житла суттєво, на 50-60%, нижча від пропозиції", - повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" співзасновник Kovcheg Developer Віктор Козачок.

За словами експерта, головним стримувальним чинником залишається невизначеність, спричинена війною. До цього додається рівень інфляції, валютні коливання та недостатній рівень доходів громадян — усе це ускладнює прийняття рішень про придбання житла.

При цьому попит на первинне житло розподілений нерівномірно. За підрахунками компанії Kovcheg Developer, найбільша його частка — близько 40% — припадає на західні області: Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську. Ще понад 25% запитів щодо об'єктів "первинки" сконцентровано у Києві та столичному передмісті. Орієнтовно 15% покупців обирають Одесу та її околиці. На решту регіонів припадає лише близько 20% попиту.

Експерт назвав основні чинники, які впливають на рішення покупців придбати житло в новобудові. На першому місті - безпека регіону та житлового комплексу. Люди активно цікавляться рівнем захисту від ракетних обстрілів, наявністю бомбосховищ чи індивідуальних приміщень безпеки у житлових комплексах. Інші критерії такі самі, як до 2022 року: темпи та якість будівництво, технічні характеристики та інфраструктура ЖК, ціни та механізми придбання.

"Покупців цікавить рекреаційна інфраструктура, можливість літнього та зимового відпочинку, пакет сервісних послуг тощо. Крім того, важливим є бажання жити в умовах "соціального комфорту" — ми називаємо це "втечею від мегаполісів". Тому більш привабливими є концептуальні проєкти з унікальними об’єктами інфраструктури та видовими характеристиками, гнучкою сервісною моделлю. Для багатьох майбутня нерухомість є і "запасним аеродромом", і власним курортом, і джерелом доходу одночасно", — підкреслив Козачок.

Щодо цінової політики девелоперів, то на неї впливають зростання цін на будматеріали та послуги (в середньому на 10–12% з початку року) та коливання на валютному ринку. За дослідженням компанії, наразі в Україні ціни на якісні об’єкти комфорт та бізнесу-класу в стадії зведення варіюються від $1200 до $2500 за кв. м.

При цьому громадян все більше цікавить можливість отримання пасивного прибутку в об’єктах формату дохідних будинків та "курортних" апарт-готелів, інвестування в такі проєкти може щорічно приносити 7–11% прибутку в доларовому еквіваленті.

Експерт звернув увагу на регіональні особливості первинного ринку. Зокрема, для західних областей властиве зведення індивідуальних, концептуальних проєктів з унікальною архітектурою та сервісами.

"Для заходу України притаманний розвиток нових інноваційних форматів, які знаходяться на межі "курортної нерухомості" та житла. Це багатофункціональні ЖК з самодостатньою інфраструктурою для відпочинку на рівні найкращих готелів", - зазначив він.

Серед прикладів він навів так звані "вертикальні" курорти з багатофункціональним дахом і унікальними об’єктами інфраструктури та дохідні будинки з гнучкими можливостями використання (у форматі "живу–здаю").

За його думкою, для столиці та інших великих за чисельністю міст з концентрацією промислових потужностей актуальним залишається традиційне багатоквартирне будівництво, але з врахуванням сучасних вимог до безпеки прожиття, енергозбереження та енергоощадності та якості будівництва.

"Головне, що може об’єднати сучасне житло, — це концепція, безпека, комфорт, якість та інфраструктура", — підсумував Козачок.

Kovcheg Developer - будівельна компанія, заснована у 2018 році. Компанія спеціалізується на будівництві сучасних житлових та апарт-комплексів бізнес-класу. У портфелі компанії 8 реалізованих проєктів загальною площею 17 тис. кв. м житлового та комерційного будівництва в Івано-Франківській області. Наразі ведеться активне будівництво кількох об’єктів різних форматів: ЖК Logos Home Apartment (м. Яремче), інвестиційний проєкт Kardamon Resort & SPA (Буковель), ЖК Grono Family Resedence (с. Поляниця), ЖК "Паркова долина" (м. Долина), котеджне містечко Kovheg Residence (с. Поляниця) тощо.

У 2024 році Kovcheg Developer розпочав будівництво дуплексів Bright House у с. Жаб’я Воля (Гродзиський повіт, Мазовецьке воєводство, Польща).

До 2028 року у планах компанії старт будівництва близько 10 житлових  проєктів та об’єктів комерційної нерухомості загальною площею понад 80 тис. кв. м.

