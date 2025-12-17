Кабмін перерозподілив кошти на компенсації для придбання житла ще понад 200 ветеранам з інвалідністю

Кабінет міністрів ухвалив рішення про перерозподіл кошти на виплату грошової компенсації для придбання житла ще понад 200 ветеранам з інвалідністю, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"Ухвалене рішення дозволяє вже цього року забезпечити житлом ще 202 ветеранів та ветеранки з інвалідністю I–II групи, які перебували в черзі. Так, у 2025 році загалом 2 502 родини ветеранів та ветеранок отримують кошти на власні оселі", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що кошти спрямовуються до місцевих бюджетів і зараховуються на спеціальні рахунки одержувачів, а сертифікати на житло отримають ветерани та ветеранки відповідно до черговості.

"Після надходження коштів вони зможуть самостійно обрати житло для придбання. Обов’язкова умова - житло має бути введене в експлуатацію", - додали у відомстві.