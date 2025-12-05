Інтерфакс-Україна
Події
10:58 05.12.2025

Родини зможуть отримувати допомогу на піднайом житла в місті, де ветеран проходить лікування

Кабінет міністрів України має намір надавати допомогу по піднайому житла родинам, які перебувають в місті, де проходить лікування ветеран або поранений військовослужбовець, повідомила міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова.

"Є програма, яка дозволяє компенсувати піднайом житла. Більше того, після консультацій з громадськістю з Юлією Свириденко мали зустріч. Отримали дуже хорошу пропозицію - забезпечити допомогу по піднайому житла родинам, які перебувають в місті, де проходить лікування ветеран, ветеранка, або поранений військовослужбовець",  - сказала Калмикова під час "години запитань" до уряду у Верховній Раді в п’ятницю.

Вона зазначила, що це питання, яке можна врегулювати, а також розповіла, що будуть переглянуті умови програми "єОселя" для всіх учасників бойових дій.

Як повідомлялося, Мінветеранів у 2025 році запровадило програму, за якою компенсуватимуть частину оренди житла для ветеранів війни, які повернулися з полону, втратили житло або змушені тимчасово проживати в інших регіонах. Сума компенсації варіюється від 3 тис. до 6 тис. грн залежно від місця оренди.

У липні Калмикова заявила, що програма компенсації частини оренди житла для ветеранів поки не дуже активна через те, що орендодавці не хочуть здавати квартири за офіційними договорами.

Теги: #лікування #ветерани #житло

