Інтерфакс-Україна
Події
17:46 25.12.2025

Виробник спецодягу Марганецька швейна фабрика групи "МІК" остаточно припинила роботу після обстрілу і руйнування електропідстанції

2 хв читати

Виробник спецодягу Марганецька швейна фабрика (Дніпрпетровська обл.), що входить до групи компаній "МІК", остаточно припинила виробничу діяльність після руйнування електропідстанції в результаті ворожої атаки, повідомив засновник групи "МІК" Олег Мітрохін.

"Спершу був Мелітополь, за ним Токмак, Оріхів, а тепер і Марганець. Сьогодні тварюки зі сходу розбомбили останню жилу, що живила багатостраждальну Марганецьку швейну фабрику ТОВ "МІК" - її електричну підстанцію!"- написав Мітрохін у Facebook.

Він додав, що Марганецька фабрика всі чотири роки війни під обстрілами "градів", КАБів і дронів працювала з бомбосховища.

"Воду ТОВ "МІК" туди привозив у пляшках, оскільки водонапірна станція так само була розбомблена, але наш героїчний Марганець до останнього відмовлявся здаватися і зупинитися та не переставав виробляти форму для наших захисників на передовий. Сьогодні його виробнича можливість зупинилася: у цеху більше не стоїть гул машинок, люди востаннє залишили прохідну", - написав Мітрохін.

Він підкреслив, що ТОВ "МІК" та його співробітники "не зупиняться і щодня робитимуть усе, щоб забезпечити наших захисників усім необхідним".

"І щойно ЗСУ переможе та поверне всі українські землі - ми відбудуємо й знову запустимо  і український Марганець, і український Токмак, український Оріхів і український Мелітополь", - резюмував Мітрохін.

Великий український виробник спецодягу, форми, засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) та корпоративного одягу група компаній "МІК" заснована у 1998 році, а з 2015 року співпрацює з Міністерством оборони України: розробила та пошила камуфльований захисний одяг для ЗСУ.

Група мала вісім швейних фабрик, але з початком повномасштабного вторгнення втратила швейні фабрики в Мелітополі, Токмаку та Оріхові. Натомість були створені нові  виробництва  у Береговому (релоковане з Запоріжжя), Воловці, Могилів-Подільському, Бердичеві.

Зареєстроване в Запоріжжі ТОВ "МІК", за даними YouControl, у січні-вересні поточного року отримало 47 млн грн чистого прибутку проти чистого збитку 0,8 млн грн за той самий період 2024 року, чистий дохід підприємства збільшився на 78,3% - до 3,26 млрд грн.

Теги: #швейная_фабрика #припинення #марганець

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:11 21.12.2025
Міжнародні делегації у складі США, Єгипту, Катару і Туреччини обговорили другий етап припинення вогню в Газі

Міжнародні делегації у складі США, Єгипту, Катару і Туреччини обговорили другий етап припинення вогню в Газі

03:40 13.12.2025
Ердоган закликав Путіна до "обмеженого припинення вогню" в Україні

Ердоган закликав Путіна до "обмеженого припинення вогню" в Україні

01:56 09.12.2025
Трамп розкритикував обсяги фіндопомоги, наданої Україні адміністрацією Байдена, та заявив, що прагне припинення людських жертв

Трамп розкритикував обсяги фіндопомоги, наданої Україні адміністрацією Байдена, та заявив, що прагне припинення людських жертв

10:19 21.11.2025
Стубб про публікацію "мирного плану": оцінюємо ситуацію разом із нашими союзниками та Україною

Стубб про публікацію "мирного плану": оцінюємо ситуацію разом із нашими союзниками та Україною

20:10 24.10.2025
Рютте знову схвально відгукнувся про пропозицію Трампа для України та Росії зупинитися там, де вони є

Рютте знову схвально відгукнувся про пропозицію Трампа для України та Росії зупинитися там, де вони є

15:15 20.10.2025
Припинено міжнародний канал постачання кокаїну з Іспанії в Україну – Офіс генпрокурора

Припинено міжнародний канал постачання кокаїну з Іспанії в Україну – Офіс генпрокурора

20:37 14.10.2025
У деяких районах Києва зникло світло через проблеми на одному з енергооб’єктів, викликані перенавантаженням мережі – влада

У деяких районах Києва зникло світло через проблеми на одному з енергооб’єктів, викликані перенавантаженням мережі – влада

18:16 14.10.2025
СБУ: за матеріалами спецслужби меру Одеси Геннадію Труханову припинено громадянство України

СБУ: за матеріалами спецслужби меру Одеси Геннадію Труханову припинено громадянство України

21:37 27.09.2025
Припинення імпорту російської нафти й газу здатне призвести до соціального вибуху і змін в РФ – Зеленський

Припинення імпорту російської нафти й газу здатне призвести до соціального вибуху і змін в РФ – Зеленський

23:18 23.09.2025
Україна, ЄС та ще 36 країн спільно закликали РФ припинити вбивства та розпочати змістовні переговори - заява

Україна, ЄС та ще 36 країн спільно закликали РФ припинити вбивства та розпочати змістовні переговори - заява

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Поговорив з Віткоффом та Кушнером – є хороші ідеї заради тривалого миру

В Чернігові відомо про 8 постраждалих від влучання російського БпЛА у багатоповерхівку

Атаки РФ у різдвяну ніч призвели до додаткових відключень е/е в кількох областях – Міненерго

ППО знешкодила 106 зі 131 БпЛА, зафіксовано влучання на 15 локаціях

Колектив агентства "Інтерфакс-Україна" вітає вас із Різдвом Христовим!

ОСТАННЄ

"Укренерго" у пʼятницю застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

"УкрОборонПром" оголосив відбір незалежних директорів для шести ключових підприємств

Житель Арканзасу виграв у лотерею $1,82 млрд

Петиція до Кабміну про підвищення грошового забезпечення військових до 60 тис./міс. набрала 25 тис. голосів

Зеленський: Поговорив з Віткоффом та Кушнером – є хороші ідеї заради тривалого миру

Папа Римський закликав до припинення вогню в Україні

У київському метро чоловік поранив ножем двох пасажирів

Бійці 225 ОШП повідомили про звільнення п'яти сіл на Дніпропетровщині

Україна припинила угоду з Кубою про взаємне звільнення від плати за користування приміщеннями посольств

Буданов з нагоди Різдва закликав українців "горою стояти один за одного"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА