Виробник спецодягу Марганецька швейна фабрика групи "МІК" остаточно припинила роботу після обстрілу і руйнування електропідстанції

Виробник спецодягу Марганецька швейна фабрика (Дніпрпетровська обл.), що входить до групи компаній "МІК", остаточно припинила виробничу діяльність після руйнування електропідстанції в результаті ворожої атаки, повідомив засновник групи "МІК" Олег Мітрохін.

"Спершу був Мелітополь, за ним Токмак, Оріхів, а тепер і Марганець. Сьогодні тварюки зі сходу розбомбили останню жилу, що живила багатостраждальну Марганецьку швейну фабрику ТОВ "МІК" - її електричну підстанцію!"- написав Мітрохін у Facebook.

Він додав, що Марганецька фабрика всі чотири роки війни під обстрілами "градів", КАБів і дронів працювала з бомбосховища.

"Воду ТОВ "МІК" туди привозив у пляшках, оскільки водонапірна станція так само була розбомблена, але наш героїчний Марганець до останнього відмовлявся здаватися і зупинитися та не переставав виробляти форму для наших захисників на передовий. Сьогодні його виробнича можливість зупинилася: у цеху більше не стоїть гул машинок, люди востаннє залишили прохідну", - написав Мітрохін.

Він підкреслив, що ТОВ "МІК" та його співробітники "не зупиняться і щодня робитимуть усе, щоб забезпечити наших захисників усім необхідним".

"І щойно ЗСУ переможе та поверне всі українські землі - ми відбудуємо й знову запустимо і український Марганець, і український Токмак, український Оріхів і український Мелітополь", - резюмував Мітрохін.

Великий український виробник спецодягу, форми, засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) та корпоративного одягу група компаній "МІК" заснована у 1998 році, а з 2015 року співпрацює з Міністерством оборони України: розробила та пошила камуфльований захисний одяг для ЗСУ.

Група мала вісім швейних фабрик, але з початком повномасштабного вторгнення втратила швейні фабрики в Мелітополі, Токмаку та Оріхові. Натомість були створені нові виробництва у Береговому (релоковане з Запоріжжя), Воловці, Могилів-Подільському, Бердичеві.

Зареєстроване в Запоріжжі ТОВ "МІК", за даними YouControl, у січні-вересні поточного року отримало 47 млн грн чистого прибутку проти чистого збитку 0,8 млн грн за той самий період 2024 року, чистий дохід підприємства збільшився на 78,3% - до 3,26 млрд грн.