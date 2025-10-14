Інтерфакс-Україна
Події
20:37 14.10.2025

У деяких районах Києва зникло світло через проблеми на одному з енергооб’єктів, викликані перенавантаженням мережі – влада

1 хв читати
У деяких районах Києва зникло світло через проблеми на одному з енергооб’єктів, викликані перенавантаженням мережі – влада

У звʼязку з перенавантаженням мережі виникла проблема на одному з енергообʼєктів Києва, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Частково зникло світло у Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Наразі фахівці працюють над відновленням енергопостачання.

Повідомляється також, що через перебої з електропостачанням на окремих станціях метро короткочасно знизилася напруга, і система перейшла на резервне живлення

"Перерва тривала до 1 хвилини. Наразі усі станції працюють у звичайному режимі, метро функціонує без перебоїв", - наголосили в КМДА.

 

Теги: #київ #припинення #енергопостачання

