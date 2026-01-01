Інтерфакс-Україна
Події
18:50 01.01.2026

Зеленський анонсував 5 січня зустріч начальників Генштабів

Фото: https://www.president.gov.ua/

Зустріч начальників Генеральних штабів відбудеться у понеділок, 5 січня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Далі 5 січня – буде зустріч військових, начальники Генеральних штабів зустрінуться. Головне – це гарантії безпеки для України", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

За його словами, політично майже все готове, і важливо опрацювати кожну деталь, як гарантії працюватимуть у небі, на землі й на морі, якщо вдасться закінчити війну.

"А саме це – ключова мета для всіх нормальних людей", - наголосив президент.

Теги: #генштаби #начальники

