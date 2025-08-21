Інтерфакс-Україна
21:48 21.08.2025

Генштаби США, Євросоюзу та України розробляють шляхи військової підтримки переговорів про мир - Сирський

Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Генеральні штаби США, Євросоюзу та України розробляють шляхи військової підтримки переговорів про мир, повідомив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський.

"Разом з очільниками збройних сил країн-партнерів розробляємо військову компоненту для підтримки дипломатичних переговорів щодо забезпечення стійкого миру для України та всієї Європи", - написав він в телеграм-каналі.

За його словами, зустріч відбулася у форматі відеоконференції. Серед присутніх: головкоми Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, США та Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

Сирський зазначив, що підготовлені пропозиції будуть представлені відповідним радникам з національної безпеки країн-партнерів для належного розгляду в руслі поточних дипломатичних зусиль.

"Подальше планування та комунікація триватимуть відповідно до просування переговорів. Переконаний, що спільними зусиллями, із залученням політико-дипломатичної підтримки відданих партнерів України, ми зможемо домогтися реального миру та гарантувати безпеку для України та всієї демократичної Європи", - підкреслив головком.

 

