22:29 22.12.2025

Ворог за добу втратив 174 особи на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 174 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 56 наступальних дій, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 174 окупанти, 132 з яких безповоротно", - йдеться у повідомленні.

Крім того, українські військові знищили три одиниці автомобільної техніки, три одиниці спеціальної техніки, чотири БпЛА, також захисники уразили вісім укриттів особового складу ворога. Пошкоджено танк, дві одиниці автомобільної техніки та мотоцикл противника

Загалом на покровському напрямку від початку доби противник 56 разів атакував у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Сухецького, Гришиного, Новопідгороднього, Новопавлівки. У деяких локаціях бої тривають.

