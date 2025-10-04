Інтерфакс-Україна
Події
23:45 04.10.2025

Україна не готова до вступу до Євросоюзу, заявив лідер чеської ANO

1 хв читати

Очільник партії ANO, яка перемагає на парламентських виборах у Чехії, Андрей Бабіш заявив, що Україна не готова до вступу до Євросоюзу, а "снарядну ініціативу" для України має організовувати НАТО, передає "Суспільне".

На питання, чи підтримує він вступ України до ЄС, Бабіш зазначив: "Але ви не готові до ЄС. Спочатку ми маємо закінчити війну, і, звичайно, ми можемо співпрацювати з Україною, але ви не готові до ЄС".

Бабіш розповів, що тричі зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, зокрема в листопаді 2019 року, і підтримує Україну після окупації Криму.

"Ми допомагаємо Україні через ЄС. ЄС допомагає Україні, і це передбачено в європейському бюджеті, і ми платимо багато грошей до європейського бюджету, таким чином ми будемо продовжувати допомагати", - заявив лідер ANO.

Коментуючи започатковану Чехією "снарядну ініціативу" для України, Бабіш сказав: "Це має бути прозоро, і якщо йде війна, ніхто не повинен заробляти гроші на війні. Це має організовувати НАТО".

Як повідомлялося, в Чехії за результатами підрахунку понад 60% голосів на парламентських виборах зі значним відривом лідирує партія колишнього прем’єра Андрея Бабіша ANO.

Джерело: https://t.me/suspilnenews/56883

Теги: #євросоюз #заява #чехія #бабіш

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:06 04.10.2025
Глава МЗС Ізраїлю привітав Андрея Бабіша з перемогою на парламентських виборах у Чехії

Глава МЗС Ізраїлю привітав Андрея Бабіша з перемогою на парламентських виборах у Чехії

20:33 04.10.2025
Партія Андрея Бабіша ANO лідирує на парламентських виборах у Чехії після підрахунку понад 60% голосів

Партія Андрея Бабіша ANO лідирує на парламентських виборах у Чехії після підрахунку понад 60% голосів

21:53 02.10.2025
Сибіга заявив про солідарність України з Великою Британією у зв'язку з терористичним інцидентом в Манчестері

Сибіга заявив про солідарність України з Великою Британією у зв'язку з терористичним інцидентом в Манчестері

17:22 30.09.2025
Україна закликала не допустити обрання представників РФ та Білорусі до керівних органів Європейської федерації гімнастики

Україна закликала не допустити обрання представників РФ та Білорусі до керівних органів Європейської федерації гімнастики

15:00 30.09.2025
Чехія заборонила в’їзд російським дипломатам без акредитації

Чехія заборонила в’їзд російським дипломатам без акредитації

02:45 30.09.2025
Трамп пообіцяв Нетаньягу повну підтримку у знищенні ХАМАС, якщо той відмовиться від його мирного плану

Трамп пообіцяв Нетаньягу повну підтримку у знищенні ХАМАС, якщо той відмовиться від його мирного плану

22:03 26.09.2025
Глобальна безпека сьогодні залежить від міцних альянсів і рішучості зупинити агресію - МЗС

Глобальна безпека сьогодні залежить від міцних альянсів і рішучості зупинити агресію - МЗС

07:57 26.09.2025
Безкарність РФ заохочуватиме потенційних агресорів в усьому світі – Сибіга на саміті МЗС G20

Безкарність РФ заохочуватиме потенційних агресорів в усьому світі – Сибіга на саміті МЗС G20

18:43 24.09.2025
Президент Чехії: У світлі російської агресії проти України Радбез ООН не виконує своєї мети

Президент Чехії: У світлі російської агресії проти України Радбез ООН не виконує своєї мети

08:00 24.09.2025
Макрон на Генасамблеї ООН: Уся Європа стикається з дестабілізацією з боку РФ

Макрон на Генасамблеї ООН: Уся Європа стикається з дестабілізацією з боку РФ

ВАЖЛИВЕ

Сирський: Сили оборони стабілізували ситуацію на лиманському напрямку та нищать логістику ворога на добропільському

Зеленський: Триває відновлення електрики, води та зв’язку після ударів РФ на Сумщині, Чернігівщині й Донеччині

Зеленський продовжив санкції проти бізнесменів РФ та ввів нові обмеження для військової й нафтової сфер

У Шостці виявлено тіло загиблого 71-річного чоловіка у вагоні після атаки БПЛА – прокуратура

Сил оборони вночі завдали удару по НПЗ в Ленінградській області РФ, РЛС в Курській і командному пункту на ТОТ

ОСТАННЄ

Окупанти втратили 126 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Після атаки на вокзал м. Шостка в лікарнях перебувають 8 поранених, двоє в реанімації

Після атаки на вокзал м. Шостка в лікарнях перебувають 8 поранених, двоє в реанімації

Речник МЗС про атаку ворожого БпЛА та загибель кореспондента: це був навмисний удар

Майже для 28 тис. споживачів в 76 н.п. на Одещині відновили е/е

У Краматорську та Дружківці відновили електроенергію для понад 90 тис. абонентів

У селі на Харківщині внаслідок артобстрілу загинула мирна мешканка

Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини, постраждала літня жінка та пошкоджена інфраструктура

Сирський: Сили оборони стабілізували ситуацію на лиманському напрямку та нищать логістику ворога на добропільському

Зеленський: Триває відновлення електрики, води та зв’язку після ударів РФ на Сумщині, Чернігівщині й Донеччині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА