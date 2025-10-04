Україна не готова до вступу до Євросоюзу, заявив лідер чеської ANO

Очільник партії ANO, яка перемагає на парламентських виборах у Чехії, Андрей Бабіш заявив, що Україна не готова до вступу до Євросоюзу, а "снарядну ініціативу" для України має організовувати НАТО, передає "Суспільне".

На питання, чи підтримує він вступ України до ЄС, Бабіш зазначив: "Але ви не готові до ЄС. Спочатку ми маємо закінчити війну, і, звичайно, ми можемо співпрацювати з Україною, але ви не готові до ЄС".

Бабіш розповів, що тричі зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, зокрема в листопаді 2019 року, і підтримує Україну після окупації Криму.

"Ми допомагаємо Україні через ЄС. ЄС допомагає Україні, і це передбачено в європейському бюджеті, і ми платимо багато грошей до європейського бюджету, таким чином ми будемо продовжувати допомагати", - заявив лідер ANO.

Коментуючи започатковану Чехією "снарядну ініціативу" для України, Бабіш сказав: "Це має бути прозоро, і якщо йде війна, ніхто не повинен заробляти гроші на війні. Це має організовувати НАТО".

Як повідомлялося, в Чехії за результатами підрахунку понад 60% голосів на парламентських виборах зі значним відривом лідирує партія колишнього прем’єра Андрея Бабіша ANO.

Джерело: https://t.me/suspilnenews/56883