04:56 19.12.2025

Фон дер Ляєн: подібно до репараційного кредиту, Україна поверне кредит тільки тоді, коли РФ виплатить репарації

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пояснила, що подібно до репараційного кредиту, пропозиція щодо якого не була підтримана лідерами ЄС, погоджене рішення про фінансування подібне до репараційного тим, що Україна повертатиме борг тільки тоді, коли отримає репарації від Росії.

Про це вона сказала на прес-конференції, яка пройшла в ночі п’ятниці по завершенню засідання Європейської ради.

"Держави-члени домовилися фінансувати Україну шляхом запозичень ЄС на ринках капіталу на суму 90 млрд євро протягом наступних двох років. Ми зробимо це шляхом посиленої співпраці, яка підкріплена бюджетним резервом ЄС та базується на одностайній згоді щодо внесення змін до Багаторічного фінансового фонду. Подібно до репараційного кредиту, що тут дуже важливо, Україні потрібно буде повернути кредит лише після отримання репарацій. До того часу заблоковані російські активи залишатимуться заблокованими, а Союз залишає за собою право використовувати залишки готівки для фінансування кредиту", - деталізувала президент Європейської комісії.

Фон дер Ляєн наголосила, що "справедливий і міцний мир для України" був "девізом сьогоднішньої дискусії". "Тож ми зібралися з чіткою метою вирішити нагальні фінансові потреби України протягом наступних двох років, і я дуже рада повідомити, що нам це вдалося. Ми досягли угоди, згідно з якою ми можемо задовольнити фінансові потреби України протягом наступних двох років", - підкреслила вона.

Президент Європейської комісії нагадала, що було запропоновано два рішення, "обидва юридично обґрунтовані, обидва технічно здійсненні". "З одного боку, ми запропонували запозичення ЄС на ринку, а з іншого боку, ми розробили репараційний кредит. Дуже важливим у нашій дискусії було те, що минулого тижня, вже в п'ятницю, ми надіслали дуже чіткий і сильний політичний сигнал, іммобілізувавши російські активи в Європейському Союзі на довгострокову перспективу. Отже, це повідомлення було дуже чітким, і, спираючись на нього, ми сьогодні домовилися знайти рішення щодо фінансування України протягом наступних двох років", - додала фон дер Ляєн.

