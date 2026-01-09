Інтерфакс-Україна
Події
07:45 09.01.2026

Прощання з журналістом Денисом Безлюдько відбудеться у п’ятницю пополудні в Києві

1 хв читати
Прощання з журналістом Денисом Безлюдько відбудеться у п’ятницю пополудні в Києві

Прощання з відомим журналістом Денисом Безлюдьком, який свого часу очолював інформаційні агентства "Українські новини" та "РБК-Україна" та днями несподівано помер на 50-му році життя, відбудеться у п’ятницю пополудні в Києві.

"Прощання з Денис Безлюдько відбудеться у пʼятницю, 9 січня о 15:00 за адресою вул.Байкова 16, крематорій, біла адмінбудівля, vip-зала", – написала його дружина Леся Казачинська на своїй сторінці у Facebook.

Безлюдько 15 років працював у інформаційному агентстві "Українські новини" й багато років очолював його, потім був також головним редактором "РБК-Україна", а у 2021 року очолив правління журналістського конкурсу Presszvanie.

 

Теги: #безлюдько #прощання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:15 07.01.2026
Помер журналіст Денис Безлюдько

Помер журналіст Денис Безлюдько

16:44 28.11.2025
У Києві попрощались з воїном-інтернаціоналістом "Немо"

У Києві попрощались з воїном-інтернаціоналістом "Немо"

20:38 01.09.2025
У центрі Києва вшановують памʼять Парубія

У центрі Києва вшановують памʼять Парубія

17:57 31.08.2025
В Києві з Парубієм прощатимуться в понеділок ввечері на Майдані, повідомив Порошенко

В Києві з Парубієм прощатимуться в понеділок ввечері на Майдані, повідомив Порошенко

17:52 31.08.2025
У понеділок на Майдані в Києві друзі та побратими вшанують памʼять Андрія Парубія

У понеділок на Майдані в Києві друзі та побратими вшанують памʼять Андрія Парубія

13:45 09.06.2025
В Києві попрощалися із рятувальниками, які загинули під час ворожої атаки 6 червня

В Києві попрощалися із рятувальниками, які загинули під час ворожої атаки 6 червня

14:19 26.04.2025
Зеленський на церемонії прощання з Папою Римським був у стриманому, але стильному костюмі від українського виробника – власник "ТК Груп" Соколовський

Зеленський на церемонії прощання з Папою Римським був у стриманому, але стильному костюмі від українського виробника – власник "ТК Груп" Соколовський

13:40 25.04.2025
Сибіга вже вирушив до Італії, згодом буде більш повна інформація про склад делегації на прощання з Папою Римським

Сибіга вже вирушив до Італії, згодом буде більш повна інформація про склад делегації на прощання з Папою Римським

09:57 25.04.2025
Близько 130 тис. осіб попрощалися з Папою Римським Франциском, особливий наплив очікується в п'ятницю

Близько 130 тис. осіб попрощалися з Папою Римським Франциском, особливий наплив очікується в п'ятницю

10:37 22.04.2025
Планується візит Зеленського на прощання з Папою Римським Франциском - джерело

Планується візит Зеленського на прощання з Папою Римським Франциском - джерело

ВАЖЛИВЕ

В ніч на 9 січня збито/подавлено 244 із 278 цілей противника, є влучання ракет та 16 ударних БпЛА на 19 локаціях, ворог завдав удару балістикою середньої дальності

Посольство США в Україні рекомендує громадянам США бути готовими до "потенційно значного повітряного нападу" протягом "наступних кількох днів"

Уряд пропонує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимні канікули через погодні умови - Свириденко

Вінницьку ОДА очолила Заболотна, Дніпропетровську - Ганжа, Полтавську - Дяківнич, Чернівецьку - Осипенко - указ

Сирський: Північна частина Покровська під нашим контролем, зупиняємо противника в Мирнограді

ОСТАННЄ

Газопостачання для 376 абонентів у Рудному на Львівщині тимчасово припинено через спрацювання системи безпеки

В ніч на 9 січня збито/подавлено 244 із 278 цілей противника, є влучання ракет та 16 ударних БпЛА на 19 локаціях, ворог завдав удару балістикою середньої дальності

Володимир Когут повідомив про відхід з посади т.в.о. начальника Полтавської ОВА

Сибіга після нічної атаки на Україну: Ми закликаємо наших партнерів вжити негайних заходів, щоб посилити тиск на Москву

ЖК "Комфорт Таун" знову постраждав від російського обстрілу Києва

Наступного тижня в Раді заплановано розгляд кадрових звільнень та призначень – Железняк

У Києві на Лівому березі застосовано екстрені відключення електроенергії – ДТЕК

Інтервали руху поїздів на червоній лінії метрополітену в Києві зменшено – КМДА

Росіяни атакували 24 населені пункти Запорізької області, зафіксовано поранення 55-річної жінки – ОВА

Трамп підтримує законопроєкт про санкції проти РФ: Сенатори можуть застосувати його лише за його дозволу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА