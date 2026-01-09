Прощання з журналістом Денисом Безлюдько відбудеться у п’ятницю пополудні в Києві

Прощання з відомим журналістом Денисом Безлюдьком, який свого часу очолював інформаційні агентства "Українські новини" та "РБК-Україна" та днями несподівано помер на 50-му році життя, відбудеться у п’ятницю пополудні в Києві.

"Прощання з Денис Безлюдько відбудеться у пʼятницю, 9 січня о 15:00 за адресою вул.Байкова 16, крематорій, біла адмінбудівля, vip-зала", – написала його дружина Леся Казачинська на своїй сторінці у Facebook.

Безлюдько 15 років працював у інформаційному агентстві "Українські новини" й багато років очолював його, потім був також головним редактором "РБК-Україна", а у 2021 року очолив правління журналістського конкурсу Presszvanie.