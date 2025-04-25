Сибіга вже вирушив до Італії, згодом буде більш повна інформація про склад делегації на прощання з Папою Римським

Фото: VATICAN MEDIA Divisione Foto

Українська делегація візьме участь у заходах з прощання з Папою Римським Франциском у суботу, 26 квітня, зокрема, глава МЗС Андрій Сибіга вже прямує до Риму, повідомив речник МЗС України Георгій Тихий.

"Українська делегація братиме участь у жалобних богослужіннях і зустрічах, які передбачені програмою Ватикану. Саме зараз я не можу розкривати весь склад цієї делегації, але я можу підтвердити, що міністр закордонних справ України після ПАР відправився до Риму, до Ватикану для участі в цих жалобних заходах", - сказав він на брифінгу в Києві в п’ятницю.

Речник зазначив, що більш повну інформацію про точний склад делегації та на якому рівні буде представлена Україна - повідомлять згодом.

"Думаю, що вже сьогодні ввечері буде більше ясності щодо делегації", - додав він.

За словами Тихого, у Сибіги, окрім участі в жалобних заходах, запакована низька телефонних розмов і зустрічей з іншими міністрами.

"Вже сьогодні міністр буде брати участь в цих заходах", - сказав речник.

Як повідомлялося, 21 квітня у Ватикані оголосили про смерть 88-річного Папи Римського Франциска. Тіло Папи Франциска 23 квітня перенесли до собору Святого Петра у Ватикані для прощання, яке триватиме три дні. У середу й четвер базиліка була відчинена до опівночі. Похорон Папи Римського Франциска відбудеться 26 квітня.

Раніше планувалось, що президент Володимир Зеленський поїде на прощання із Папою Франциском. Втім, після обстрілу України в ніч на 24 квітня він скоротив частину візиту до ПАР та заявив, що повертається до Києва.