19:15 07.01.2026

Помер журналіст Денис Безлюдько

Відомий журналіст Денис Безлюдько, який свого часу очолював інформаційні агентства "Українські новини" та "РБК-Україна", несподівано помер на 50-му році життя, написала його дружина Леся Казачинська на своїй сторінці у Facebook.

"Із надзвичайним болем вимушена повідомити, що мій чоловік Денис Безлюдько відійшов у кращий світ. Непередбачувано і раптово. Не повернувся зі звичайної ранкової пробіжки", — написала вона.

Безлюдько 15 років працював у інформаційному агентстві "Українські новини" й багато років очолював його, потім був також головним редактором "РБК-Україна", а у 2021 року очолив правління журналістського конкурсу Presszvanie.

Про дату і місце прощання з журналістом агентство повідомить пізніше.

 

