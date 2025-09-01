Інтерфакс-Україна
Події
20:38 01.09.2025

У центрі Києва вшановують памʼять Парубія

2 хв читати
У центрі Києва вшановують памʼять Парубія

У центрі Києва на Майдані Незалежності вшановують памʼять народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", вечір памʼяті, почався з хвилини мовчання за Парубієм. На імпровізованої  сцені встановлені лампадки, кошики з квітами, фото Парубія, до якого люди несуть квіти. На великому  екрані демонстрували відеоролик про Парубія та  фотографії, які нагадують про етапи його життя. Учасники вечора памʼяті мали можливість побачити онлайн-трансляцію панахиди за Парубієм із Собору Св.Юра  (Львів).

Люди скандували гасла "Слава Україні!", "Героям Слава!", "Україна понад все!", "Смерть ворогам" та відоме та популярне гасло про путіна. 

На вечір памʼяті прийшли  колеги Парубія по парламенту із фракцій "Європейська солідарність", "Голос", "Слуга народу".

"В мене таке враження, що Андрій був готовий загинути за Україну від російської пулі…Андрій справжній друг, справжній бойовий товариш. Коли Андрій позаду, спина точно прикрита. Ми маємо втілити в життя те, про що мріяв Андрій. Тому сьогодні багато тисяч людей зібралося на Майдані. І тому сьогодні багато тисяч людей зібралося в храмі на Парастас. І тому завтра багато,  десятки тисяч разом з нами будуть у Львові. А плакати сьогодні та завтра буде вся Україна за своїм великим сином Андрієм Парубієм", - сказав співголова фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко. 

За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова,  біль яка відчувається при втраті кожного патріота України має викристалізовуватися у ненависть проти ворога.

"Ненависть, біль за Андрія, біль за десятки тисяч вбитих українських патріотів, загиблих, має стати нашою ненавистю", - зазначив Чубаров.

Парубія поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня. 

Як повідомлялося, народного депутата, голову Верховної Ради у 2016-2019 рр. Парубія було вбито на вулиці у Львові в 30 серпня. 

Парубій - народний депутат VI-IX скликань, у VIII скликанні був спікером Верховної Ради.

Закінчив історичний факультет ЛНУ ім.І.Франка та аспірантуру Національного університету "Львівська Політехніка" за фахом "політологія та соціологія". У 1990 році став депутатом Львівської облради, в 1991 році став співзасновником партії "Свобода". В 2004 році брав активну участь у Помаранчевій революції. Народним депутатом став в 2007 році – від блоку "Наша Україна - Народна Самооборона". В 2012 році обрався до ВР від "Батьківщини" як безпартійний. В 2013-2014 рр. був комендантом Майдану і керував Самообороною. В 2014 році був обраний до Ради від "Народного фронту", того ж року був секретарем Ради нацбезпеки і оборони. У 2016 став спікером Верховної Ради. В 2019 році став народним депутатом від "Європейської солідарності" як безпартійний. Входив до парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Теги: #парубій #память #майдан #прощання #порошенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:05 01.09.2025
Гідність, втілена в людині: вечір пам’яті Андрія Парубія

Гідність, втілена в людині: вечір пам’яті Андрія Парубія

13:35 01.09.2025
Керівник Львівського СБУ щодо "російського сліду" вбивства Парубія: документуємо інформацію, відпрацьовуємо цю версію

Керівник Львівського СБУ щодо "російського сліду" вбивства Парубія: документуємо інформацію, відпрацьовуємо цю версію

11:05 01.09.2025
Росіяни шантажували підозрюваного у вбивстві Парубія інформацією про зниклого безвісти на війні сина – ЗМІ

Росіяни шантажували підозрюваного у вбивстві Парубія інформацією про зниклого безвісти на війні сина – ЗМІ

01:31 01.09.2025
Ймовірного убивцю Парубія затримали у Хмельницькій області - МВС

Ймовірного убивцю Парубія затримали у Хмельницькій області - МВС

01:16 01.09.2025
Підозрюваний у вбивстві Парубія дав перші показання – Зеленський із посиланням на Генпрокурора

Підозрюваний у вбивстві Парубія дав перші показання – Зеленський із посиланням на Генпрокурора

21:26 31.08.2025
Зеленський сподівається на результативність розслідування убивства Парубія

Зеленський сподівається на результативність розслідування убивства Парубія

17:57 31.08.2025
В Києві з Парубієм прощатимуться в понеділок ввечері на Майдані, повідомив Порошенко

В Києві з Парубієм прощатимуться в понеділок ввечері на Майдані, повідомив Порошенко

17:52 31.08.2025
У понеділок на Майдані в Києві друзі та побратими вшанують памʼять Андрія Парубія

У понеділок на Майдані в Києві друзі та побратими вшанують памʼять Андрія Парубія

16:20 31.08.2025
Тетяна Чорновол може стати народним депутатом замість Парубія

Тетяна Чорновол може стати народним депутатом замість Парубія

15:37 31.08.2025
Парубія відспівають у Соборі Св.Юра та поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня – мер

Парубія відспівають у Соборі Св.Юра та поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня – мер

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: У четвер на засіданні "Коаліції охочих" обговоримо підготовлені пункти гарантій безпеки

Кабмін делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови

Зеленський доручив Умєрову скоординувати урядовців та енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО

Окупанти зайняли Комишуваху Донецької області на кордоні з Запорізькою та Дніпропетровською - DeepState

Заступник голови Нацполіції: підозрюваного у вбивстві Парубія інструктували, про спільників наразі невідомо

ОСТАННЄ

Зеленский обсудил с лидерами коалиционных фракций Бундестага финансовую, оборонную поддержку и дипломатию

Підліток постраждала через удар ворожого БпЛА по прикордонній громаді Чернігівщини

Зеленський: Ірландія готова зробити внесок у гарантування безпеки для України

Зеленський і Рютте планують зміцнити позиції цієї осені

Апеляційний суд скасував вирок сторожу, який не відкрив укриття у поліклініці Деснянського району

Зеленський: У четвер на засіданні "Коаліції охочих" обговоримо підготовлені пункти гарантій безпеки

На позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО союзники запевнили Київ у підтримці в протидії російському терору

Макрон про зустріч "Коаліції охочих": Ми переглянемо позицію Росії, яка відмовляється від миру

Фіцо анонсував зустріч із Зеленським у п'ятницю

Сили оборони звільнили селище Новоекономічне на Донеччині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА