У центрі Києва вшановують памʼять Парубія

У центрі Києва на Майдані Незалежності вшановують памʼять народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", вечір памʼяті, почався з хвилини мовчання за Парубієм. На імпровізованої сцені встановлені лампадки, кошики з квітами, фото Парубія, до якого люди несуть квіти. На великому екрані демонстрували відеоролик про Парубія та фотографії, які нагадують про етапи його життя. Учасники вечора памʼяті мали можливість побачити онлайн-трансляцію панахиди за Парубієм із Собору Св.Юра (Львів).

Люди скандували гасла "Слава Україні!", "Героям Слава!", "Україна понад все!", "Смерть ворогам" та відоме та популярне гасло про путіна.

На вечір памʼяті прийшли колеги Парубія по парламенту із фракцій "Європейська солідарність", "Голос", "Слуга народу".

"В мене таке враження, що Андрій був готовий загинути за Україну від російської пулі…Андрій справжній друг, справжній бойовий товариш. Коли Андрій позаду, спина точно прикрита. Ми маємо втілити в життя те, про що мріяв Андрій. Тому сьогодні багато тисяч людей зібралося на Майдані. І тому сьогодні багато тисяч людей зібралося в храмі на Парастас. І тому завтра багато, десятки тисяч разом з нами будуть у Львові. А плакати сьогодні та завтра буде вся Україна за своїм великим сином Андрієм Парубієм", - сказав співголова фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, біль яка відчувається при втраті кожного патріота України має викристалізовуватися у ненависть проти ворога.

"Ненависть, біль за Андрія, біль за десятки тисяч вбитих українських патріотів, загиблих, має стати нашою ненавистю", - зазначив Чубаров.

Парубія поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня.

Як повідомлялося, народного депутата, голову Верховної Ради у 2016-2019 рр. Парубія було вбито на вулиці у Львові в 30 серпня.

Парубій - народний депутат VI-IX скликань, у VIII скликанні був спікером Верховної Ради.

Закінчив історичний факультет ЛНУ ім.І.Франка та аспірантуру Національного університету "Львівська Політехніка" за фахом "політологія та соціологія". У 1990 році став депутатом Львівської облради, в 1991 році став співзасновником партії "Свобода". В 2004 році брав активну участь у Помаранчевій революції. Народним депутатом став в 2007 році – від блоку "Наша Україна - Народна Самооборона". В 2012 році обрався до ВР від "Батьківщини" як безпартійний. В 2013-2014 рр. був комендантом Майдану і керував Самообороною. В 2014 році був обраний до Ради від "Народного фронту", того ж року був секретарем Ради нацбезпеки і оборони. У 2016 став спікером Верховної Ради. В 2019 році став народним депутатом від "Європейської солідарності" як безпартійний. Входив до парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.