Політика
10:45 18.12.2025

Порошенко закликав підтримати найменування вулиці на честь Андрія Парубія у центрі Києва

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав киян підтримати голосування за найменування вулиці у центрі столиці на честь Героя України Андрія Парубія, повідомляється на сайті політсили. Відповідне опитування триває у застосунку "Київ Цифровий".

"У самому центрі Києва писалися сторінки новітньої історії України - від Помаранчевої революції до Революції Гідності. Саме тут розгорталися криваві сутички між "Беркутом" і протестувальниками, саме тут вирішувалася доля країни", – зазначив Порошенко у Фейсбуку

Політик нагадав, що Андрій Парубій був координатором та створив самооборону Майдану,

"Людина, яка стояла пліч-о-пліч із мітингувальниками у найкритичніші моменти", – наголосив політик.

Порошенко також нагадав, що Парубій, перебуваючи на посаді голови Верховної Ради, "боровся за мову, армію та віру".

За ініціативою "Європейської солідарності" у Києві пропонується назвати вулицю на перетині вул. Михайла Грушевського та Паркової дороги, яка наразі не має власної назви. "Це місце є знаковим і для нашої команди, і для самого Андрія - значна частина його шляху пов’язана саме з ним", – зазначив Порошенко.

"Просто зараз у застосунку "Київ Цифровий" триває опитування, від результатів якого залежить подальша доля цієї вулиці. Тож закликаю кожного підтримати це рішення", – додав він.

