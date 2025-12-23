"Євросолідарність" ініціює зупинку конкурсу на 109 млн грн для каналів телемарафону, щоб спрямувати ці кошти на ЗСУ - заява

Фото: https://eurosolidarity.org/

Партія "Європейська солідарність" виступила проти проведення торгів на 109 млн грн до кінця 2025 року для телеканалів національного телемарафону.

"Ми вимагаємо негайно зупинити так звані торги на 109 млн грн, оголошені на створення ТБ продукту для марафону. Ми закликаємо спрямувати ці кошти на ЗСУ. Разом із 300 млн грн, ще не використаних на фінансування марафону", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті політсили у вівторок.

"Євросолідарність" також вимагає термінової зустрічі із керівництвом Міністерства культури для ухвалення рішення щодо подальшої долі телемарафону, який, як вважають у партії, не відповідає потребам воюючої держави.

"Європейська солідарність" зареєструвала зміни до бюджету на 2026 рік, ми вимагаємо переспрямувати 100 млрд грн на потреби ЗСУ. В тому числі – за рахунок марафону і мільярдів на так звані стратегічні комунікації", - йдеться в заяві.