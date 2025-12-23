Інтерфакс-Україна
Політика
17:00 23.12.2025

"Євросолідарність" ініціює зупинку конкурсу на 109 млн грн для каналів телемарафону, щоб спрямувати ці кошти на ЗСУ - заява

1 хв читати
"Євросолідарність" ініціює зупинку конкурсу на 109 млн грн для каналів телемарафону, щоб спрямувати ці кошти на ЗСУ - заява
Фото: https://eurosolidarity.org/

Партія "Європейська солідарність" виступила проти проведення торгів на 109 млн грн до кінця 2025 року для телеканалів національного телемарафону.

"Ми вимагаємо негайно зупинити так звані торги на 109 млн грн, оголошені на створення ТБ продукту для марафону. Ми закликаємо спрямувати ці кошти на ЗСУ. Разом із 300 млн грн, ще не використаних на фінансування марафону", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті політсили у вівторок.

"Євросолідарність" також вимагає термінової зустрічі із керівництвом Міністерства культури для ухвалення рішення щодо подальшої долі телемарафону, який, як вважають у партії, не відповідає потребам воюючої держави.

"Європейська солідарність" зареєструвала зміни до бюджету на 2026 рік, ми вимагаємо переспрямувати 100 млрд грн на потреби ЗСУ. В тому числі – за рахунок марафону і мільярдів на так звані стратегічні комунікації", - йдеться в заяві.

 

Теги: #євросолідарність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:23 20.12.2025
Порошенко забезпечив 24 бригади Сил оборони шинами та мобільними шиномонтажами

Порошенко забезпечив 24 бригади Сил оборони шинами та мобільними шиномонтажами

10:49 19.12.2025
Порошенко передав бригадам 100 дронів-камікадзе "Блискавка"

Порошенко передав бригадам 100 дронів-камікадзе "Блискавка"

13:50 18.12.2025
"Євросолідарність" закликала Європейську раду підтримати використання активів РФ на користь України – заява

"Євросолідарність" закликала Європейську раду підтримати використання активів РФ на користь України – заява

10:45 18.12.2025
Порошенко закликав підтримати найменування вулиці на честь Андрія Парубія у центрі Києва

Порошенко закликав підтримати найменування вулиці на честь Андрія Парубія у центрі Києва

16:36 17.12.2025
"Євросолідарність" та "Голос" внесли в Раду законопроєкт про перерозподіл коштів держбюджету-2026 на ЗСУ

"Євросолідарність" та "Голос" внесли в Раду законопроєкт про перерозподіл коштів держбюджету-2026 на ЗСУ

11:09 15.12.2025
"Євросолідарність" ініціює зустріч з президентом для отримання інформації про мирні переговори

"Євросолідарність" ініціює зустріч з президентом для отримання інформації про мирні переговори

09:44 05.12.2025
"Євросолідарність" закликала Зеленського ветувати держбюджет-2026 рік, щоб підняти виплати військовим

"Євросолідарність" закликала Зеленського ветувати держбюджет-2026 рік, щоб підняти виплати військовим

13:09 02.12.2025
"Євросолідарність" продовжила блокування трибуни Ради. У засіданні оголошена перерва

"Євросолідарність" продовжила блокування трибуни Ради. У засіданні оголошена перерва

19:50 01.12.2025
Порошенко відправив на фронт ще шість прально-душових комплексів

Порошенко відправив на фронт ще шість прально-душових комплексів

19:28 01.12.2025
"Євросолідарність" продовжить блокування трибуни на засіданні Ради – співголова фракції

"Євросолідарність" продовжить блокування трибуни на засіданні Ради – співголова фракції

ВАЖЛИВЕ

США не намагаються нав’язати Україні угоду з Росією – Рубіо

Угода буде або погана, або дуже погана, або її не буде – глава "Слуги народу" в Раді Арахамія

Навроцький: я маю відчуття, що Зеленський почав сприймати Польщу як щось само собою зрозуміле

Зеленський провів спільну зустріч із премʼєром Нідерландів, президенткою Молдови та Генсеком Ради Європи

Українська делегація поїде в США після американсько-російських контактів на вихідних чи трохи пізніше – Зеленський

ОСТАННЄ

Українська дипломатія у 2026 сфокусується на зміцненні війська, розвитку ОПК, тиску на РФ і справедливому мирі – МЗС

Раді пропонують удосконалити конституційну процедуру - законопроєкт

ЦВК: Вибори можуть відбутися тільки за умов безпеки та відповідних законодавчих змін, наразі м'яч на боці Ради

Порошенко виступив проти виборів під час воєнного стану та за створення уряду національної єдності

Маршалок Сейму Польщі запропонував Зеленському допомогу з виборами – ЗМІ

США не намагаються нав’язати Україні угоду з Росією – Рубіо

Вибори всіх гілок влади у разі "умовного миру" можуть завершитися колапсом – Арахамія

Арахамія анонсував нову стратегію партії "Слуга народу" в умовах війни та допустив, що покине політику з настанням миру

Угода буде або погана, або дуже погана, або її не буде – глава "Слуги народу" в Раді Арахамія

Корнієнко: в умовах війни партія "Слуга народу" має посилювати роботу на місцях і підтримку людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА