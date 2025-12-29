Опитування в "Київ Цифровий": 57% киян підтримали найменування вулиці на честь Парубія

57% опитаних у мобільному застосунку "Київ Цифровий" підтримали найменування вулиці у Києві на честь народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Зокрема, у киян запитували, чи потрібно найменувати безіменну вулицю між Маріїнським парком та будинком №9 на вулиці Михайла Грушевського на честь Андрія Парубія, на що 57% відповіли "так", а 43% - "ні".

В опитуваннях взяло участь 53,5 тис. користувачів застосунку "Київ Цифровий".

Як повідомлялося, в кінці жовтня петиція про перейменування однієї з вулиць Києва на честь Парубія не набрала необхідні для розгляду голоси. 28 грудня друга петиція про перейменування вулиці Києва на честь Парубія не набрала необхідні голоси.

Парубій був застрелений 30 серпня у Львові. СБУ зібрала докази, що затриманий за підозрою у вбивстві Парубія - 52-річний львів’янин Михайло Сцельников, діяв на замовлення спецслужб РФ.

Президент Володимир Зеленський 1 жовтня, в День захисників і захисниць, присвоїв Андрію Парубію звання Герой України.