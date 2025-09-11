Петиція за присвоєння Парубію звання Героя України набрала 25 тисяч голосів

Петиція про присвоєння Андрію Парубію звання Героя України за кілька днів набрала понад 25 тисяч підписів.

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко звернувся до президента України Зеленського із закликом негайно ухвалити відповідне рішення, повідомляється на сайті політичної сили.

"Петиція вже перетнула необхідний поріг. Закликаю ухвалити рішення якнайшвидше. Вічна пам’ять Андрію", - підкреслив політик.

Порошенко наголосив на історичному внеску Парубія, зокрема його ролі у Революції гідності, заснуванні самооборони Майдану, а також діяльності на посаді голови Верховної Ради у 2016–2019 роках.

"Боляче писати "посмертно". Але ми зобов’язані на найвищому рівні відзначити державника, який усе життя тримав проукраїнський курс і працював для безпеки та процвітання держави", - зазначив лідер "Європейської солідарності".

"Андрій був другим номером у списку "Європейської солідарності". Для нас це була не лише політична позиція - це було визнання його внеску, авторитету й ваги серед українців",- нагадав Петро Порошенко.