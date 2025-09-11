Інтерфакс-Україна
Політика
11:30 11.09.2025

Петиція за присвоєння Парубію звання Героя України набрала 25 тисяч голосів

1 хв читати
Петиція за присвоєння Парубію звання Героя України набрала 25 тисяч голосів

Петиція про присвоєння Андрію Парубію звання Героя України за кілька днів набрала понад 25 тисяч підписів.

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко звернувся до президента України Зеленського із закликом негайно ухвалити відповідне рішення, повідомляється на сайті політичної сили.

"Петиція вже перетнула необхідний поріг. Закликаю ухвалити рішення якнайшвидше. Вічна пам’ять Андрію", - підкреслив політик.

Порошенко наголосив на історичному внеску Парубія, зокрема його ролі у Революції гідності, заснуванні самооборони Майдану, а також діяльності на посаді голови Верховної Ради у 2016–2019 роках.

"Боляче писати "посмертно". Але ми зобов’язані на найвищому рівні відзначити державника, який усе життя тримав проукраїнський курс і працював для безпеки та процвітання держави", - зазначив лідер "Європейської солідарності".

"Андрій був другим номером у списку "Європейської солідарності". Для нас це була не лише політична позиція - це було визнання його внеску, авторитету й ваги серед українців",- нагадав Петро Порошенко.

Теги: #парубій #порошенко #герой_україни #петиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:04 10.09.2025
Порошенко обговорив з головою комітету Європарламенту підтримку українського ОПК та використання російських активів

Порошенко обговорив з головою комітету Європарламенту підтримку українського ОПК та використання російських активів

12:05 10.09.2025
Порошенко на зустрічі з євродепутатами ЄНП: ми повинні разом зупинити путіна

Порошенко на зустрічі з євродепутатами ЄНП: ми повинні разом зупинити путіна

18:09 09.09.2025
Європарламент схвалив резолюцію щодо звітів Єврокомісії за 2023-24 роки про прогрес України в реформах – Порошенко

Європарламент схвалив резолюцію щодо звітів Єврокомісії за 2023-24 роки про прогрес України в реформах – Порошенко

12:13 09.09.2025
Київська влада відхилила петицію про дозвіл відвідування вбиралень у метрополітені

Київська влада відхилила петицію про дозвіл відвідування вбиралень у метрополітені

21:17 08.09.2025
Європарламент вшанував памʼять Андрія Парубія

Європарламент вшанував памʼять Андрія Парубія

11:44 08.09.2025
Київська влада відхилила петицію про звільнення директорки департаменту охорони культспадщини КМДА

Київська влада відхилила петицію про звільнення директорки департаменту охорони культспадщини КМДА

21:38 07.09.2025
Петиція до Кабміну про гідний рівень оплати праці педагогам набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про гідний рівень оплати праці педагогам набрала 25 тис. голосів

16:36 04.09.2025
Петицію про надання Героя України (посмертно) Парубію зареєстровано на сайті президента

Петицію про надання Героя України (посмертно) Парубію зареєстровано на сайті президента

12:40 04.09.2025
Президента України закликають присвоїти Андрію Парубію звання Герой України – петиція

Президента України закликають присвоїти Андрію Парубію звання Герой України – петиція

12:02 03.09.2025
Ексдружина підозрюваного у вбивстві Парубія: Син не спілкувався з батьком, бо один був патріотом, а інший - ні

Ексдружина підозрюваного у вбивстві Парубія: Син не спілкувався з батьком, бо один був патріотом, а інший - ні

ВАЖЛИВЕ

МЗС України на заяви Навроцького: обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним

Навроцький: Україна у стані війни не може вступати до НАТО, питання членства у ЄС - передчасне

Зеленський: Я був би задоволений, якби вибори вже були

Рубіо, Віткофф і Венс увійдуть у коодинаційну групу зі сторони США щодо підготовки зустрічі з РФ – Зеленський

Трамп заявив про "великий прогрес" щодо РФ та назвав зустріч на Алясці чудовою

ОСТАННЄ

Відносна більшість українців за демократію, але під час війни тяжіють до наявності сильного лідера, – соцопитування КМІС

Депутат Європарламенту Ґалер закликав розчистити шлях України до членства в ЄС, а Україну припинити санкції проти опозиції

ЄС готує 19-й пакет санкцій проти РФ у тісній координації із США - Кошта

МЗС України на заяви Навроцького: обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним

Навроцький: Україна у стані війни не може вступати до НАТО, питання членства у ЄС - передчасне

Україна та Єврокомісія розпочали скринінг за останнім переговорним Кластером

Захід має вимагати від Росії припинення вогню - Порошенко на безпековій конференції у Кембриджі

Рада викликала на засідання голову Фінмоніторингу Проніна

Порошенко закликав заборонити Telegram після вбивства Парубія

Президент Фінляндії анонсував зустріч формату NB8 у середу разом із Зеленським

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА