СБУ зібрала докази, що підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення спецслужб РФ

Фото: t.me/suspilnelviv

Слідчі Служби безпеки України зібрали беззаперечні докази державної зради з боку підозрюваного у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія, повідомляє СБУ в телеграм-каналі в п’ятницю.

"За матеріалами справи, більше року тому фігурант, проживаючи у Львові, був завербований російськими спецслужбістами. З того часу він отримував ворожі завдання і "звітував" ворогу про їх виконання", - йдеться в повідомленні СБУ.

За інформацією української спецслужби, фігурант спочатку відслідковував та передавав окупантам локації Сил оборони, а також намагався встановити час та напрямки руху залізничних ешелонів з пальним.

"Після перевірки готовності агента до виконання "складнішого" завдання, російська спецслужба доручила йому вбити Андрія Парубія та профінансувала підготовку до цього злочину", - зазначають в СБУ.

Щоб виконати "замовлення" держави-агресора, зловмисник відстежував розклад дня та маршрути пересування народного депутата.

Одночасно з цим, як наголошують у відомстві, кілер готував план своєї втечі за кордон після вчинення вбивства.

Однак, як нагадують в СБУ, правоохоронці запобігли його виїзду та затримали фігуранта на Хмельниччині, звідки він планував нелегально виїхати з України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше вбивство Парубія кваліфікували за ст. 112 Кримінального кодексу України (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною діяльністю).

Розслідування проводять співробітники СБУ у Львівській області спільно із Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.