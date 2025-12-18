Інтерфакс-Україна
13:40 18.12.2025

Нацполіція: у справі про подвійне вбивство на Житомирщині повідомлено про підозру екскерівниці соцслужби

У справі щодо вбивства жінки та 9-річної дитини на Житомирщині правоохоронці повідомили про підозру екскерівниці соціальної служби за службову недбалість.

В повідомленні на сайті Нацполіції в четвер зазначається, що 4 жовтня правоохоронці затримали 43-річного жителя села Котівки Радомишльської громади, підозрюваного в убивстві дружини та 9-річної доньки.

"Водночас поліцейські встановили, що протягом тривалого часу служба у справах дітей була обізнана про складні обставини у сім’ї й системні порушення прав трьох доньок, однак належного реагування на очевидні ризики не забезпечила", - йдеться в повідомленні.

Слідчі слідчого управління поліції Житомирщини з’ясували, що перші звернення до служби щодо проблем у родині надходили ще з 2022 року.

За інформацією поліції, правоохоронці неодноразово складали щодо батька адміністративні матеріали за вчинення домашнього насильства, про що також офіційно інформували службу у справах дітей.

Крім того, поліцейські ініціювали притягнення його до кримінальної відповідальності за умисні легкі тілесні ушкодження та невиконання судових рішень.

В повідомленні зазначається, що територіальний Центр надання соціальних послуг також неодноразово інформував службу про проблеми у сім’ї.

"У 2023 році дітей було взято на облік, як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах. Однак оцінка ситуацій у родині залишалася формальною та не стала підставою для проведення ефективних заходів, зокрема – вилучення дівчат із небезпечного середовища", - наголошують в поліції.

Згідно з повідомленням, лише у серпні 2025 року суд позбавив подружжя батьківських прав щодо трьох дітей віком 9, 11 і 15 років. Цим же рішенням було ухвалено передати їх органу опіки та піклування Радомишльської міської ради для подальшого влаштування.

"Попри наявну інформацію про системні порушення та проблеми у сім’ї, що надходила протягом кількох років, соцслужба не ініціювала вилучення дітей із небезпечного середовища та обмежилася формальними оцінками та рішеннями", - зазначають в Нацполіції.

Екскерівниці соцслужби інкриміновано вчинення службової недбалості, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним інтересам, та спричинило загибель людини (ч. 3 ст. 367 КК України).

Теги: #вбивство #житомирська_область

