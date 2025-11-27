Інтерфакс-Україна
18:14 27.11.2025

У Запорізькій області росіяни вбили п'ятьох українських захисників, що потрапили у полон, - Офіс генпрокурора

На гуляйпільському напрямку російські військові вбили п’ятьох українських захисників, які потрапили в полон і не могли чинити опір; це грубе порушення Женевських конвенцій і тяжкий міжнародний злочин, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Вранці 27 листопада 2025 року на Гуляйпільському напрямку, у Запорізькій області, російські військові холоднокровно розстріляли наших захисників, які перебували у полоні", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у четвер.

Повідомляється, що за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наголошується, що "такі дії є грубим порушенням Женевських конвенцій і тяжким міжнародним злочином".

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Раніше військово-аналітичний проєкт DeepState повідомив, що завдяки успішним діям військового командування Сил оборони ворог суттєво уповільнив просування в напрямку Гуляйполя на Запоріжжі.

Також ресурс писав, що окупаційні війська захопили село Зелений Гай у Запорізькій області, і що біля села російські загарбники розстріляли п’ятьох військових Сил оборони.

Теги: #вбивство #полонені #гуляйпільський_напрямок

