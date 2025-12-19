Інтерфакс-Україна
21:59 19.12.2025

Кабмін виділив 400 млн грн на підтримку звільнених з полону та їхніх родин

1 хв читати
Кабінет міністрів України у п'ятницю виділив додаткові 400 млн грн для підтримки звільнених з російського полону, а також родин тих, хто досі перебуває в неволі, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Сьогодні Уряд ухвалив рішення додатково спрямувати 400 млн грн на підтримку людей, звільнених з російського полону, а також родин тих, хто досі перебуває в неволі. Кошти підуть на щорічні грошові виплати і дозволять закрити потребу в такій допомозі до кінця 2025 року", - написала вона в телеграмі.

Свириденко зазначила, що загалом в 2025 році держава спрямувала 1,2 млрд грн на підтримку звільнених з полону та членів родин полонених. За її словами, допомогу отримали майже 12 тисяч людей у вигляді одноразових виплат після звільнення та щорічних виплат за кожен рік перебування в полоні.

"Держава має забезпечити гідність для тих, хто пережив незаконне позбавлення свободи, і їхніх сімей, які чекають на повернення своїх рідних", - підкреслила міністерка.

 

Теги: #кабмін #полонені #кошти

